Serie A, Roma e Milan alle spalle della Juventus

I giallorossi vincono il derby, bufera su Lulic per frasi razziste

La Juventus resta a + 4 su Roma e Milan. I bianconeri hanno dato l'impressione di essersi ripresi in mano il campionato. Dopo la sbandata di Genova, si sono rimessi in carreggiata: il successo di sabato sull'Atalanta è stato netto, la squadra di Allegri sembra aver ritrovato fame e qualità, nonostante le assenze. La Roma ha vinto il derby con un buon secondo tempo, dopo una prima frazione segnata dalla buona volontà di una Lazio comunque piuttosto sterile. Nel dopopartita infelice frase a sfondo razzista di Lulic contro Rudiger ("fino a due anni fa vendeva i calzini, ora fa il fenomeno"), per la quale la Lazio si è ufficialmente scusata.

Tiene il passo anche il Milan, che continua a non convincere ma continua a vincere: la partita di san san Siro contro il Crotone è stata grigia, il colore l'ha messo Lapadula nei minuti finali. Vittoria in extremis anche della Fiorentina, c'è voluto un gol di Babacar al 93' per abbattere il primo Palermo targato Corini. E' stata una domenica di allenamento per l'Inter: dopo la sconfitta di venerdì a Napoli ( peggio la prestazione del risultato di 3-0), Pioli ha cancellato il giorno di riposo per dare un segnale a un gruppo in grave difficoltà. In un colpo solo il Napoli ha raggiunto Lazio e Atalanta e staccato il Torino, caduto a Marassi sotto i colpi della Sampdoria. Con il 3-0 all'Empoli si rilancia il Sassuolo, che si allontana dalla zona calda. Dove resta il Pescara, nonostante il pareggio in extremis strappato contro il Cagliari. Stasera due posticipi: alle 19 Chievo-Genoa, alle 21 Udinese-Bologna. Domani trasferta a Lisbona decisiva per il futuro in Champions del Napoli, ai partenopei serve un pareggio in casa del Benfica.

