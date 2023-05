Serie A, Salernitana-Atalanta 1-0, Spezia-Milan 2-0, Inter-Sassuolo 4-2

PHOTO CREDIT: eurosport

Spezia-Milan 2-0

Seconda sconfitta in 3 giorni per il Milan, che dopo il derby di Champions perde anche in campionato contro lo Spezia, complicando la corsa al quarto posto non approfittando del mezzo passo falso di Lazio e della sconfitta dell'Atalanta. Punti preziosissimi invece per i padroni di casa che tornano a muovere la classifica dopo 3 sconfitte consecutive e agganciano momentaneamente il Verona al 17° posto a quota 30. Pioli fa poco turnover per l'occasione: Saelemaekers torna come esterno destro d'attacco con Origi confermato a sinistra, con Rebic centrale. Pobega affianca Tonali in mediana. Il Milan prova ad indirizzare la partita dopo pochi minuti, Tonali sfonda per vie centrali e libera il destro, trovando però il palo. Poco altro, con la squadra che concede anche allo Spezia diverse occasioni. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. All'11' della ripresa è Brahim Diaz a trovare il legno, servito da Tonali. Lo Spezia sale, impegna Maignan in due occasioni, e al 75' dagli sviluppi di un corner Amian trova il palo, Wisniewski è il più rapido di tutti e sulla ribattuta fa 1-0. Dieci minuti dopo punizione dal limite, Esposito pennella e la palla finisce sul sette: 2-0. A fine partita tutto il Milan sotto la propria curva per un confronto in vista del derby di ritorno di martedì, dove dovrà provare a rimontare lo 0-2 dell'andata.





Inter-Sassuolo 4-2

l'Inter a San Siro batte il Sassuolo 4-2 confermando il momento di grande forma, centra la settima vittoria consecutiva e scavalca in classifica la Lazio al terzo posto, ed ora può affrontare il derby di ritorno di Champions League di martedì con ulteriore serenità. Partita dai due volti per la squadra di Inzaghi, avanti al 41' con un sinistro sotto la traversa di Lukaku e poi sul 3-0 ad inizio ripresa con l'autorete di Tressoldi e il sinistro deviato di Lautaro Martinez. Negli ultimi 30 minuti però un buon Sassuolo riapre i giochi, trovando le reti di Henrique e Frattesi. Ci pens aancora Lukaku a firmare la doppietta personale al 90', chiudendo il match con la rete del 4-2.





Salernitana-Atalanta 1-0

Con un gol di Candreva al 93' la Salernitana batte l'Atalanta e avvicina in maniera decisiva la salvezza. La squadra di Sousa aggancia al 14° posto l'Empoli in classifica. Si fa invece durissima la corsa all'Europa per l'Atalanta, che resta ferma a quota 58 in sesta posizione insieme alla Roma, che ha una gara in meno. Nel primo tempo l'Atalanta gestisce il pallone ed ha due belle occasioni con Zapata, con il colombiano che perònon riesce a inquadrare lo specchio della porta. Nella ripresa la gara si complica per la squadra di Gasperini, che perde Soppy, mentre la Salernitana al 56' sfiora il vantaggio con Dia, che non rifinisce un contropiede. Al 70' gli ospiti perdono anche Djimsiti per una contusione al collo del piede destro. I nerazzurri puntano sul fattore velocità di Hojlund, subentrato in avvio di ripresa a Pasalic, ma la Salernitana riesce a difendersi con efficacia e a trovare il clamoroso vantaggio in pieno recupero: Piatek appoggia al limite dell'area per Candreva, che arma il destro e batte Sportiello con una conclusione imprendibile.