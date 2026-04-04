Serie A, Sassuolo-Cagliari 2-1, Verona-Fiorentina 0-1, Lazio-Parma 1-1

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Serie A, Sassuolo-Cagliari 2-1, Verona-Fiorentina 0-1, Lazio-Parma 1-1 Photo Credit: ansa

Redazione Web

04 aprile 2026, ore 22:44

Colpo della Fiorentina sul campo del Verona, con i viola che si portano a + 5 dalla zona retrocessione, il Sassuolo batte in rimonta il Cagliari, pari tra Lazio e Parma

SASSUOLO - CAGLIARI 2-1

Il Sassuolo mette un mattone decisivo sulla propria salvezza superando il Cagliari al termine di una gara dai due volti. Sono infatti gli ospiti a partire meglio, trovando il vantaggio nel primo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato da Sebastiano Esposito, dopo un’azione insistita che aveva già messo in difficoltà la retroguardia neroverde. Il Cagliari sembra avere più energia e sfiora anche il raddoppio, senza però riuscire a concretizzare. Nella ripresa, però, cambia completamente l’inerzia del match: la squadra di Fabio Grosso alza il ritmo e trova il pareggio con Garcia, abile a colpire dalla distanza sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’episodio dà fiducia ai padroni di casa, che poco dopo completano la rimonta con Pinamonti, bravo a sfruttare un’azione nata da un cambio dalla panchina e a firmare il gol decisivo. Nel finale il Cagliari prova a reagire, ma spreca un’occasione clamorosa nei minuti di recupero e resta a mani vuote. Tre punti pesantissimi per il Sassuolo, che supera quota quaranta e può guardare con serenità al finale di stagione, mentre i sardi restano invischiati nella lotta per non retrocedere.


VERONA-FIORENTINA 0-1

Colpo della Fiorentina, che vince 1-0 sul campo del Verona. Pronti via e i viola vanno subito vicini al vantaggio, con Fagioli che colpisce una traversa dalla distanza. Dopo lo spavento i veneti si scuotono, sfiorando l’1-0 più e più volte. Bernede, Orban e Oyegoke vengono respinti da un super De Gea, mentre Bowie spreca clamorosamente al 29’. Dopo il primo tempo anche la ripresa sembra tramontare senza emozioni, poi però ecco l’episodio che decide l’incontro: tocco di Harrison a rimorchio per il destro piazzato di Fagioli, che all’82’ firma l’1-0. Nel finale Suslov e Gudmundsson  vengono espulsi dopo una rissa. La Fiorentina sale a 32 punti, momentaneamente a +5 sulla zona retrocessione: fermo a quota 18 il Verona all'ultimo posto insieme al Pisa.


LAZIO-PARMA 1-1

Lazio e Parma pareggiano 1-1 all’Olimpico, dove è il Parma con Delprato a sbloccare il risultato al 15’, mettendo alle spalle di Motta un pallone rimasto vagante in area di rigore dopo un calcio di punizione in attacco battuto dai Ducali. Proprio Motta nega poi il raddoppio a Valeri in chiusura di primo tempo, mentre Lazzari scalda i guantoni di Suzuki al 67’. A fare 1-1 dieci minuti più tardi è allora Noslin, complice una decisiva deviazione di Circati. Nel finale entrambe le formazioni invocano un calcio di rigore, ma il triplice fischio ufficializza il pareggio. La Lazio si porta così a 44 punti, vedendosi interrompere a tre la sua striscia di vittorie consecutive. Il Parma torna a muovere la propria classifica dopo due ko, salendo a 35 punti.

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