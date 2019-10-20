Serie A, solo un pareggio per il Milan di Pioli, 2-2 con il Lecce

Redazione Web

20 ottobre 2019, ore 22:45

L’Inter vince ed è a –1 dalla Juve, Roma avanti piano, è finita per Andreazzoli al Genoa

Le grandi vincono, ma faticano a dominare per novanta minuti. E – inevitabilmente – rischiano. Era successo sabato alla Juventus, che non aveva chiuso la partita con il Bologna, finita 2-1. E’ capitato all’Inter, in vantaggio di tre gol in casa del Sassuolo, ma poi i nerazzurri hanno staccato la spina e si sono fatti avvicinare fino al 4-3. E nemmeno il Napoli aveva dominato, pur battendo 2-0 il Verona. L’ Atalanta ancora si rammarica per essersi fatta raggiungere sul 3-3 dalla Lazio dopo essere stata in vantaggio di tre reti. E si è fatto rimontare sul 2-2 anche il Milan, fermato sul pareggio dal Lecce; Pioli parte male, rossoneri spreconi nel primo tempo, calati nella ripresa. Non decolla la Roma, 0-0 con la nuova Sampdoria targata Ranieri. Giallorossi scavalcati dal Cagliari, quinto dopo il 2-0 alla Spal. Crolla il Genoa, battuto 5-1 dal Parma, Andreazzoli è al capolinea. Altra sconfitta per il Torino, al Friuli 1-0 per l’Udinese. Il posticipo del lunedì sarà Brescia-Fiorentina. ​

