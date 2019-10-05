Serie A, stasera Genoa-Milan, allenatori a rischio

Redazione Web

05 ottobre 2019, ore 09:00

Oggi anche Spal-Parma e Verona-Sampdoria, domani la supersfida Inter-Juventus

Marco Giampaolo e Aurelio Andreazzoli, due allenatori sul filo. Si affronteranno stasera per salvare le rispettive panchine. A Marassi alle 20.45 si giocherà Genoa-Milan. I rossoneri fin qui hanno perso quattro partite su sei. I rossoblu sono terzultimi in classifica. Il titolo è: vietato sbagliare. Il programma della settima giornata verrà aperto alle 15.00 con Spal-Parma, con i ferraresi che cercano di allontanarsi dalla zona calda. Alle 18.00 un’altra gara salvezza, al Bentegodi di fronte Verona e Sampdoria. Domani sera poi ci sarà il big match Inter-Juventus, la prima contro la seconda, Conte contro Sarri. La grande sfida di san Siro sarà preceduta alle 18.00 da Torino-Napoli. Il programma domenicale verrà aperto alle 12.30 da Fiorentina-Udinese. Le sfide del pomeriggio saranno Atalanta-Lecce ( riapre per l’occasione lo stadio di Bergamo, con la nuova curva nord) poi Bologna–Lazio e Roma-Cagliari. Rinviata invece al 18 dicembre la partita Brescia-Sassuolo, a causa della morte di Giorgio Squinzi, patron della squadra emiliana.

