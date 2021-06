Serie A, ultima giornata, in tre per due posti in Champions League

Dopo una lunga corsa durata 37 giornate sarà l'ultima, la trentottesima, a decidere chi tra Milan, Napoli e Juventus resterà fuori dalla prossima Champions League. Milan e Napoli sono appaiate a 76 punti, la Juventus insegue a 75. A rossoneri e azzurri basterà quindi vincere per ottenere la qualificazione, i bianconeri invece dovranno vincere e sperare in una non vittoria delle altre due. Sulla carta la sfida più insidiosa è quella del Milan, impegnato sul campo dell'Atalanta, seconda in classifica e già certa di giocare in Champions l'anno prossimo, ma con l'obiettivo di centrare il miglio posto della sua storia, appunto il secondo. Il Napoli allo stadio Maradona riceve il Verona, mentre la Juventus va a cercare l'impresa a Bologna, contro la squadra di Mihailovic. Fischio d'inizio in contemporanea alle 20:45. Allo stesso orario si giocano anche Sassuolo-Lazio, Spezia-Roma e Torino Benevento. Anche qui sfida a distanza per l'ultimo posto disponibile in Europa, la Confederation League, tra Roma e Sassuolo. I giallorossi sono in vantaggio di due punti sui neroverdi, ma affrontano lo Spezia che quest'anno li ha già eliminati dalla Coppa Italia e messi in seria difficoltà in campionato all'andata. Alle 15 a San Siro invece i campioni d'Italia dell'Inter ricevono l'Udinese, ed a fine partita partirà la festa per celebrare la vittoria del campionato.





Gli anticipi

La Sampdoria batte il Parma con un netto 3-0: a Marassi, decidono i gol nel primo tempo di Quagliarella al 20’ e Colley al 44’ e la rete di Gabbiadini nella ripresa. Ranieri saluta quindi i blucerchiati con una bella vittoria. Chiude con una vittoria anche il Genoa, che si impone per 1-0 sul Cagliari alla Sardegna Arena grazie al sigillo di Shomurodov al 15’. Termina senza reti, invece, la sfida dello Scida tra Crotone e Fiorentina.