Serie A, Venezia-Fiorentina 1-0 ; e ora torna la Champions, si ricomincia con le milanesi

VENEZIA-FIORENTINA 1-0

La Fiorentina cade in Laguna e deve rinviare la risalita verso la zona Europa. Serata da impresa per il Venezia, che si allontana dalle sabbie mobili e si lascia dietro un po' di squadre. Nel primo tempo i viola hanno fatto la partita, ma - stringi stringi - non hanno costruito occasioni importanti. E' stato invece il Venezia a colpire in contropiede al trentaseiesimo minuto: azione di qualità, avviata dal lancio di Busio, rifinita dallo scatto sulla destra di Henry e dal suo cross rasoterra, toccato in rete con facilità da Mattia Aramu. Per buona metà della ripresa, i lagunari hanno gestito il vantaggio senza patemi. Paradossalmente la Fiorentina si è svegliata - tardi - quando è rimasta in dieci per l'espulsione di Sottil; nel finale è stato assedio viola, ma il risultato non è più cambiato.

INTER-SHERIFF

Al momento del sorteggio, tutti hanno individuato nello Sheriff l'anello debole del girone, il serbatoio dove andare a prendere sei punti. Invece la squadra della Moldavia, che in realtà rappresenta la repubblica autoproclamata della Transistria, si è rivelata come la grande sorpresa di questa fase iniziale della Champions: due partite e due vittorie, l'ultima - clamorosa - al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. L'Inter dovrà fare grande attenzione e sarà obbligata a vincere, visto che in due gare ha racimolato soltanto un punto. Non è un momento facile per i nerazzurri: la sconfitta di sabato contro la Lazio ha lasciato scorie e soprattutto dubbi: il sospetto è che questa Inter faccia fatica a vincere i confronti difficili. In Europa non si può più sbagliare e domenica in campionato ci sarà lo scontro diretto con una Juventus in risalita. Queste le parole di Simone Inzaghi alla vigilia: "E' una partita importantissima. Siamo al terzo match, non abbiamo ancora vinto e affrontiamo una squadra a punteggio pieno sulle ali dell'entusiasmo. Dovremo vincere per rimettere in ballo la qualificazione. Per quello che è successo sabato siamo tutti arrabbiati, io in primis -prosegue Inzaghi facendo riferimento al ko con la Lazio in campionato-. Ho rivisto la partita, abbiamo fatto i primi 60 minuti ottimi giocando bene contro una squadra forte. C'è grande rammarico, ho già parlato ieri con i ragazzi e sono arrabbiatissimi come me. Sono contento perché ho a che fare con dei vincenti".