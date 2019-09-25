Serie A, vince l'Inter con la Lazio, perde il Napoli con il Cagliari

25 settembre 2019, ore 22:57 , agg. alle 23:31
Nerazzurri a punteggio pieno in testa alla classifica
La quinta giornata del campionato di serie A prosegue nel segno dell'Inter. I nerazzurri battono a San Siro la Lazio 1-0 con un gol di D'Ambrosio, mentre la Roma cada in casa 0-2 contro l'Atalanta. Il Napoli di Ancelotti viene sconfitto in casa 1-0 dal Cagliari, vince la Fiorentina 2-1 in casa con la Sampdoria ed il Lecce in trasferta a Ferrara contro la Spal per 3-1. vittoria in extremis anche per il Parma, 1-0 in casa con il Sassuolo. Pareggiano 0-0 Genoa e Bologna. Domani il posticipo Torino-Milan.
