Serie A, vince l'Inter con la Lazio, perde il Napoli con il Cagliari

Serie A, vince l'Inter con la Lazio, perde il Napoli con il Cagliari

Serie A, vince l'Inter con la Lazio, perde il Napoli con il Cagliari

Redazione Web

25 settembre 2019, ore 22:57 , agg. alle 23:31

Nerazzurri a punteggio pieno in testa alla classifica

La quinta giornata del campionato di serie A prosegue nel segno dell'Inter.  I nerazzurri battono a San Siro la Lazio 1-0 con un gol di D'Ambrosio, mentre la Roma cada in casa 0-2 contro l'Atalanta. Il Napoli di Ancelotti viene sconfitto in casa 1-0 dal Cagliari, vince la Fiorentina 2-1 in casa con la Sampdoria ed il Lecce in trasferta a Ferrara contro la Spal per 3-1. vittoria in extremis anche per il Parma, 1-0 in casa con il Sassuolo. Pareggiano 0-0 Genoa e Bologna. Domani il posticipo Torino-Milan.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Serie A, Sassuolo-Fiorentina 3-1, Inter-Como 4-0, Verona-Atalanta 3-1

    Serie A, Sassuolo-Fiorentina 3-1, Inter-Como 4-0, Verona-Atalanta 3-1

  • In Ucraina migliaia di persone senza luce, gas e acqua dopo una nuova ondata di attacchi russi con missili e droni

    In Ucraina migliaia di persone senza luce, gas e acqua dopo una nuova ondata di attacchi russi con missili e droni

  • Ponte dell'Immacolata, sono più di 14 milioni gli italiani in viaggio. E l'88% delle famiglie farà l'albero

    Ponte dell'Immacolata, sono più di 14 milioni gli italiani in viaggio. E l'88% delle famiglie farà l'albero

  • Emis Killa a RTL 102.5: “ ‘Musica Triste’ è un album molto colorato e sfaccettato, contiene diverse collaborazioni con amici e alcune new entry”

    Emis Killa a RTL 102.5: “ ‘Musica Triste’ è un album molto colorato e sfaccettato, contiene diverse collaborazioni con amici e alcune new entry”

  • Meloni in linea con Trump, l'Europa si difenda da sola, dice al Tg di La7

    Meloni in linea con Trump, l'Europa si difenda da sola, dice al Tg di La7

  • Conclusi i negoziati tra ucraini e americani a Miami,

    Conclusi i negoziati tra Ucraina e America a Miami, Trump da New York: “Lavoriamo duramente per la fine del conflitto”

  • Ponte dell'Immacolata con clima stabile, con bel tempo. salvo piogge isolate al Sud e nebbia al Nord

    Ponte dell'Immacolata con clima stabile, con bel tempo. salvo piogge isolate al Sud e nebbia al Nord

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Vivo” di Fabri Fibra, “Ritorno ad amare” di Laura Pausini, “La Perla” di ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia e “Sentire (feat. Angelina Mango)” di Venerus

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Vivo” di Fabri Fibra, “Ritorno ad amare” di Laura Pausini, “La Perla” di ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia e “Sentire (feat. Angelina Mango)” di Venerus

  • X Factor 2025. Trionfa Rob con "Cento ragazze" e festeggia sotto una pioggia di coriandoli

    X Factor 2025. Trionfa Rob con "Cento ragazze" e festeggia sotto una pioggia di coriandoli

  • Coppa Italia. La Lazio batte il Milan e vola ai quarti di finale dove affronterà il Bologna

    Coppa Italia. La Lazio batte il Milan e vola ai quarti di finale dove affronterà il Bologna

Serie A, ufficiale l'esonero di Ivan Juric dalla panchina dell'Atalanta

Serie A, ufficiale l'esonero di Ivan Juric dalla panchina dell'Atalanta

L'allenatore croato è stato sollevato dall'incarico dalla squadra orobica dopo la sconfitta subita contro il Sassuolo. Raffaele Palladino è il primo nome per sostituirlo

L'Italia batte 3-0 Israele e si assicura un posto ai playoff di qualificazione ai prossimi mondiali

L'Italia batte 3-0 Israele e si assicura un posto ai playoff di qualificazione ai prossimi mondiali

Ad Udine, in uno stadio blindato e con scontri in città poco prima del match, la squadra di Gattuso con una doppietta di Retegui ed un gol di Mancini conquista l'aritmetica certezza degli spareggi

Serie A, Juventus-Torino 0-0, Parma-Milan 2-2, Como-Cagliari 0-0, Lecce-Verona 0-0

Serie A, Juventus-Torino 0-0, Parma-Milan 2-2, Como-Cagliari 0-0, Lecce-Verona 0-0

Il Parma rimonta due gol al Milan e nega ai rossoneri il sorpasso al Napoli in testa alla classifica, pareggio senza reti nel derby di Torino con i portieri grandi protagonisti, senza gol anche le sfide Como-Cagliari e Lecce-Verona