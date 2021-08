Settimana di Ferragosto, ondata di calore e temperature oltre 45 gradi al Sud. Farà caldo anche al Nord

L’esodo vacanziero coincide quest’anno con la settimana che si candida ad essere la più rovente dell’anno. E' scattato ieri il week end da bollino nero per il traffico intenso con oltre 4 italiani su 10 che quest'anno hanno scelto il mese di agosto per andare in vacanza. Da domani a Ferragosto l'anticiclone africano torna con prepotenza su tutte le nostre regioni e vivremo quella che potrà essere ricordata come una delle più intense ondate di calore di questa stagione estiva, con picchi di oltre 45 gradi al Sud e gran caldo anche al Nord.

LA SETTIMANA DI FERRAGOSTO, LA PIU’ CALDA DELL’ANNO

Nella settimana di Ferragosto, segnata anche dal debutto del green pass, arriva il caldo rovente, con un'ondata di calore che si preannuncia forse la più torrida di questa stagione con le temperature che potranno toccare punte di oltre 45 gradi sulle regioni meridionali, da 5 a oltre 10 gradi in più rispetto alle medie climatologiche di riferimento. "Un evento estremo", secondo gli esperti "con pochi precedenti". E stavolta il caldo raggiungerà anche le regioni del Nord, rimaste per buona parte dell'estate sotto le grinfie dei temporali, "con valori che si spingeranno ben oltre i 36-37 gradi in molte città delle pianure". La fase più calda è attesa tra giovedì 12 e sabato 14, quando si raggiungerà l'apice di questa che si preannuncia come la più rovente e generale fiammata dell'estate 2021.