Shade e Federica Carta, insieme in Irraggiungibile

Il nuovo singolo del rapper autore del tormentone "Bene ma non benissimo"

Un omaggio in copertina al film Premio Oscar "La La Land" per Shade e Federica Carta di Amici, insieme nel nuovo singolo del rapper "Irragiungibile" che ha raggiunto la certificazione Platino. E' la storia di un ragazzo che insegue il sogno d'amore che desidera da una vita e che ovviamente, è appunto irraggiungibile.

Il brano è stato anticipato da un ironico freestyle sui suoi social "La La rap freestyle", subito al n.1 in tendenza su YouTube.