Si avvicina il giorno dell’incoronazione di Re Carlo III, la famiglia reale predispone gli ultimi piani, ma c’è tensione

A poco più di due settimane dall’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla Parker Bowles, il prossimo 6 maggio, nella Royal family restano le tensioni legate soprattutto alla presenza del Principe Harry. Anche se qualche giorno fa c’è stato un lungo colloquio con il padre, il secondogenito del futuro re si troverà a contatto con Camilla che vedrà per la prima volta dai funerali della regina Elisabetta e soprattutto le rivelazioni del libro “Spare” e della serie di Netflix, in cui Harry non parla in termini lusinghieri di Camilla.





Le accuse

Nel controverso libro di memorie, il duca di Sussex ha accusato Camilla Parker Bowles di “sacrificarlo” sul suo “altare delle pubbliche relazioni” per guadagno personale, insomma, l’ha accusata di essere arrivista. Julian Payne, ex segretario alle comunicazioni di Carlo III e della futura regina ha dichiarato al Sunday Times: “Sinceramente non credo che sia mai stata così infastidita dal titolo" aggiungendo che “Non è mai stato un ruolo per il quale ha attivamente fatto pressioni”.





Una cerimonia calda

Quella del prossimo 6 maggio sarà una giornata calda in tutti i sensi. Anche livello di meteo. Re Carlo III sarà incoronato nell’Abbazia di Westminster e sulla Gran Bretagna, prevedono gli esperti l’arrivo di una fase torrida con temperature in forte aumento. Nel Paese la colonnina di mercurio salirà fino a picchi di 24°C, con il caldo che aumenterà anche nella seconda parte del mese. Una buona notizia per i sudditi che festeggeranno per le strade e nei parchi questo storico evento.