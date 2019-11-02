Si è costituito l'uomo che era fuggito dopo aver assassinato il fratello

Redazione Web

02 novembre 2019, ore 18:08
agg. 11 novembre 2019, ore 14:28

Il delitto a Trecate, in provincia di Novara

E' terminata dopo poche ore la fuga di Rosario Saporito, il 40enne che nel pomeriggio ha ucciso con un colpo di pistola il fratello Daniele. L'uomo che si era allontanato dal luogo del delitto, a Trecate, in provincia di Novara, a bordo della sua auto, si è costituito ai carabinieri di Novara, che indagano ora per comprendere i motivi del delitto. La vittima, 36 anni, aveva due figli piccoli. 

