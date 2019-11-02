Si è costituito l'uomo che era fuggito dopo aver assassinato il fratello

E' terminata dopo poche ore la fuga di Rosario Saporito, il 40enne che nel pomeriggio ha ucciso con un colpo di pistola il fratello Daniele. L'uomo che si era allontanato dal luogo del delitto, a Trecate, in provincia di Novara, a bordo della sua auto, si è costituito ai carabinieri di Novara, che indagano ora per comprendere i motivi del delitto. La vittima, 36 anni, aveva due figli piccoli.