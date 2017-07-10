Sicilia, Giancarlo Cancelleri candidato M5S per Presidenza

Ha promesso che taglierà gli stipendi dei deputati regionali

Sarà Giancarlo Cancelleri il candidato del Movimento 5 Stelle alla Presidenza della Sicilia. Come primo provvedimento, ha promesso che taglierà gli stipendi dei deputati regionali. Beppe Grillo avverte: è l’ultima chance. Le elezioni regionali in Sicilia si terranno domenica 5 novembre.

