Sicilia, Giancarlo Cancelleri candidato M5S per Presidenza

10 luglio 2017, ore 10:14
Ha promesso che taglierà gli stipendi dei deputati regionali
Toscana, alle Regionali Giani fa il bis e rialza il centrosinistra. Il campo largo torna così a cantare vittoria
Il candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi, si è fermato intorno al 40 per cento. Male la Lega vannaccizzata, che si ferma sotto il 5 per cento e viene superata anche da Forza Italia (più del 6%), bene Avs (che va oltre il 7), male pure i Cinque Stelle
Regionali, Schlein (Partito Democratico) a Meloni (Fdi): "Vi batteremo". La replica: "E' un'ossessione"
Botta e risposta fra Dem e Fratelli d'Italia, ma non solo. La Segretaria del Partito Democratico agli alleati del cosiddetto campo largo: "Basta polemiche". Ma Giuseppe Conte, numero uno del Movimento Cinque Stelle, risponde così: "Non siamo cespugli"
Governo, la premier Meloni riceve Orban ed indossa i panni della mediatrice tra Budapest e Bruxelles
Il premier ungherese in mattinata è stato ricevuto anche da Papa Leone XIV in Vaticano. Tra i temi centrali dei due impegni istituzionali di Orban, la guerra in Ucraina, la situazione in Medio Oriente, la transizione green, il futuro dell’economia europea