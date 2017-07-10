Sicilia, Giancarlo Cancelleri candidato M5S per Presidenza

Sicilia, Giancarlo Cancelleri candidato M5S per Presidenza

Sicilia, Giancarlo Cancelleri candidato M5S per Presidenza

Redazione Web

10 luglio 2017, ore 10:14

Ha promesso che taglierà gli stipendi dei deputati regionali

Sarà Giancarlo Cancelleri il candidato del Movimento 5 Stelle alla Presidenza della Sicilia. Come primo provvedimento, ha promesso che taglierà gli stipendi dei deputati regionali. Beppe Grillo avverte: è l’ultima chance. Le elezioni regionali in Sicilia si terranno domenica 5 novembre.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

    Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

  • A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

    A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

  • Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

    Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

  • Tommaso Sacchi presenta a RTL 102.5 la nona edizione della Milano Music Week: “Il curatore speciale di quest’anno è Tananai! Sarà una settimana dedicata alle scoperte e ai nuovi talenti”

    Tommaso Sacchi presenta a RTL 102.5 la nona edizione della Milano Music Week: “Il curatore speciale di quest’anno è Tananai! Sarà una settimana dedicata alle scoperte e ai nuovi talenti”

  • Sorpresa Alcaraz fuori a Parigi, Sinner può tornare n.1

    Sorpresa Alcaraz fuori a Parigi, Sinner può tornare n.1

  • L'uragano Melissa ha attraversato la Giamaica, al momento non si segnalano vittime ma ingenti danni. Nella notte toccherà Cuba poi le Bahamas

    L'uragano Melissa ha attraversato la Giamaica, al momento non si segnalano vittime ma ingenti danni. Nella notte toccherà Cuba poi le Bahamas

  • I Pooh presentano a RTL 102.5 “Pooh60 La nostra storia”, il grande ritorno live in occasione del sessantennale della band

    I Pooh presentano a RTL 102.5 “Pooh60 La nostra storia”, il grande ritorno live in occasione del sessantennale della band

  • In due giorni, tre morti sul lavoro tra il mantovano e il Veneto, in un macchinario agricolo rimasto incastrato un 23enne

    In due giorni, tre morti sul lavoro tra il mantovano e il Veneto, in un macchinario agricolo rimasto incastrato un 23enne

  • Incidente in provincia di Como, muore anziano in carrozzina elettrica, alla guida dell'auto il secondo portiere dell'Inter

    Incidente in provincia di Como, muore anziano in carrozzina elettrica, alla guida dell'auto il secondo portiere dell'Inter

  • Tedua a RTL 102.5: “San Siro era uno dei miei obiettivi, è stata una grande scommessa ma sono uno che sogna sempre in grande”

    Tedua a RTL 102.5: “San Siro era uno dei miei obiettivi, è stata una grande scommessa ma sono uno che sogna sempre in grande”

Toscana, alle Regionali Giani fa il bis e rialza il centrosinistra. Il campo largo torna così a cantare vittoria

Toscana, alle Regionali Giani fa il bis e rialza il centrosinistra. Il campo largo torna così a cantare vittoria

Il candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi, si è fermato intorno al 40 per cento. Male la Lega vannaccizzata, che si ferma sotto il 5 per cento e viene superata anche da Forza Italia (più del 6%), bene Avs (che va oltre il 7), male pure i Cinque Stelle

Regionali, Schlein (Partito Democratico) a Meloni (Fdi): "Vi batteremo". La replica: "E' un'ossessione"

Regionali, Schlein (Partito Democratico) a Meloni (Fdi): "Vi batteremo". La replica: "E' un'ossessione"

Botta e risposta fra Dem e Fratelli d'Italia, ma non solo. La Segretaria del Partito Democratico agli alleati del cosiddetto campo largo: "Basta polemiche". Ma Giuseppe Conte, numero uno del Movimento Cinque Stelle, risponde così: "Non siamo cespugli"

Governo, la premier Meloni riceve Orban ed indossa i panni della mediatrice tra Budapest e Bruxelles

Governo, la premier Meloni riceve Orban ed indossa i panni della mediatrice tra Budapest e Bruxelles

Il premier ungherese in mattinata è stato ricevuto anche da Papa Leone XIV in Vaticano. Tra i temi centrali dei due impegni istituzionali di Orban, la guerra in Ucraina, la situazione in Medio Oriente, la transizione green, il futuro dell’economia europea