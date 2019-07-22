Simpson, Matt Groening conferma, il sequel del film si farà

Lo ha annunciato il creatore della sitcom al Comic-Con di San Diego

Il creatore dei Simpson, Matt Groening, ha confermato che verrà realizzato un sequel del film del 2007 sulla celebre famiglia di Springfield. Lo ha annunciato al Comic-Con di San Diego, affermando che la Disney vorrebbe farlo al più presto per capitalizzare l'acquisizione storica della 20th Century Fox all'inizio di quest'anno. Tuttavia, è rimasto anche molto vago, il che significa che i fan della sitcom dovranno aspettare ancora un po' prima dell'uscita del film. Il primo film fu rilasciato nel 2007 e vedeva Springfield in quarantena sotto una gigantesca cupola di vetro dopo che Homer aveva accidentalmente contaminato il lago della città. E' stato un successo senza precedenti, tanto che "Simpson - The Movie" è stato il film di maggiore incasso basato su un programma televisivo animato. La realizzazione, però, non è stata per niente facile. "Il film dei Simpson ci ha uccisi", ha detto Matt Groening. "Non avevamo una seconda squadra per realizzare il film, quindi le stesse persone che hanno scritto, animato, doppiato e fatto la musica per lo show televisivo, hanno fatto in contemporanea anche la pellicola cinematografica". "Era il 2007. Siamo quasi guariti, quasi", ha aggiunto scherzando.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti