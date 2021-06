Sindaco di Lipari, Giorgianni, in diretta su RTL 102.5: “Questo è un territorio che vive di accoglienza, siamo impazienti di tornare alla normalità”

“La partecipazione ai vaccini è massiccia, il comune amministra sei isole, era importante vaccinare non solo la popolazione, ma anche isola per isola, è stata davvero una grande opportunità”. Il sindaco di Lipari ha raccontato di come procede la campagna vaccinale e di come sai importante la ripartenza del turismo per quei territori.

“Questo è un territorio che vive di accoglienza, siamo impazienti che ci raggiungano tante persone per tentare di tornare alla normalità, è mancata la materia prima per far godere tutti di queste bellezze”. Qui non ci sono solo il sole ed il mare, ma ci sono tante opportunità e speriamo di poterle mostrare in modo adeguato”.

“L’anno scorso il problema era quello della durata della stagione turistica, perché da fine giugno le presenze non sono mancate, speriamo il periodo quest’anno sia più ampio, le prenotazioni sono favorevoli e ci fanno ben sperare”.





RTL 102.5 in trasferta a Lipari ad agosto

“La testimonianza che potrà dare RTL 102.5 del nostro territorio e di quello che è possibile fare nel periodo in cui lo descrivete, è una testimonianza che non può essere superata in alcun modo”. Così conclude il sindaco Giorgianni il suo intervento su RTL 102.5 ricordando l’appuntamento con la prima radio d’Italia che sarà in diretta da Lipari per tutto il mese di agosto la sera a partire dalle 21.00.