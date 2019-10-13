Siria, colpito un convoglio di giornalisti stranieri, almeno un morto

Siria, colpito un convoglio di giornalisti stranieri, almeno un morto

Siria, colpito un convoglio di giornalisti stranieri, almeno un morto

Redazione Web

13 ottobre 2019, ore 17:12

Diversi reporter sono rimasti feriti

Almeno un giornalista straniero è stato ucciso oggi e altri sono rimasti feriti in un bombardamento di artiglieria dell'esercito turco nel nord-est della Siria. Lo riferiscono fonti della zona di Qamishli, affermando che non vi sono indicazioni certe sulla nazionalità del reporter. Secondo le fonti, il giornalista si trovava a bordo di un pulmino con altri colleghi stranieri non lontano dalla zona del fronte dell'offensiva turca. Circolano notizie di almeno altri due giornalisti stranieri uccisi nello stesso raid ma non vi sono conferme.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “I Just Might” di Bruno Mars, “Raindance” di Dave ft. Tems, “CORPI CELESTI” di Giorgia, “Sono un grande” di Tiziano Ferro e “ACQUARIO” di Ultimo

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “I Just Might” di Bruno Mars, “Raindance” di Dave ft. Tems, “CORPI CELESTI” di Giorgia, “Sono un grande” di Tiziano Ferro e “ACQUARIO” di Ultimo

  • Primi scioperi dell'anno. Trasporti a singhiozzo da oggi a domenica

    Primi scioperi dell'anno. Trasporti a singhiozzo da oggi a domenica

  • Il Milan non va oltre l'1-1 col Genoa. Cremonese avanti, ma il Cagliari rimonta: allo Zini finisce 2-2

    Il Milan non va oltre l'1-1 col Genoa. Cremonese avanti, ma il Cagliari rimonta: allo Zini finisce 2-2

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Donnavventura Reporter Experience

    RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Donnavventura Reporter Experience

  • Acca Larentia: indagini su aggressione ad alcuni militanti di Gioventù Nazionale, Meloni chiede pacificazione

    Acca Larentia: indagini su aggressione ad alcuni militanti di Gioventù Nazionale, Meloni chiede pacificazione

  • RTL 102.5 sarà al fianco di Danilo Callegari nel percorso di preparazione alla sua prossima, straordinaria e grande avventura, “North America Extreme”, in programma dalla primavera del 2027

    RTL 102.5 sarà al fianco di Danilo Callegari nel percorso di preparazione alla sua prossima, straordinaria e grande avventura, “North America Extreme”, in programma dalla primavera del 2027

  • Serie A, Pisa-Como 0-3, Lecce-Roma 0-2, Sassuolo-Juventus 0-3

    Serie A, Pisa-Como 0-3, Lecce-Roma 0-2, Sassuolo-Juventus 0-3

  • A Parigi, Zelensky incassa le garanzie dei "volenterosi" e degli Stati Uniti sulla pace futura con Mosca

    A Parigi, Zelensky incassa le garanzie dei "volenterosi" e degli Stati Uniti sulla pace futura con Mosca

  • Antonio Tajani a RTL 102.5: “L’intervento Usa in Venezuela, vista la minaccia, è stato legittimo”

    Antonio Tajani a RTL 102.5: “L’intervento Usa in Venezuela, vista la minaccia, è stato legittimo”

  • Il 2026 in libreria. I libri di cui sentiremo parlare, la mappa delle uscite mese per mese

    Il 2026 in libreria. I libri di cui sentiremo parlare, la mappa delle uscite mese per mese

Le trattative per porre fine alla guerra in Ucraina, Trump incontrerà Zelensky domenica a Mar-a-Lago

Le trattative per porre fine alla guerra in Ucraina, Trump incontrerà Zelensky domenica a Mar-a-Lago

Prosegue, intanto, il dialogo tra Stati Uniti e Russia dopo i colloqui di Miami

Usa contro l’ex commissario Ue Breton: stop al visto per la legge europea sui servizi digitali

Usa contro l’ex commissario Ue Breton: stop al visto per la legge europea sui servizi digitali

Washington sanziona Thierry Breton e quattro attivisti europei accusandoli di censura online. Parigi protesta e parla di attacco alla sovranità digitale Ue

Il bilancio del rogo di Crans-Montana è di 40 morti e 119 feriti, omicidio e lesioni le ipotesi di reato

Il bilancio del rogo di Crans-Montana è di 40 morti e 119 feriti, omicidio e lesioni le ipotesi di reato

Il ministro degli Esteri Tajani ha incontrato le famiglie dei sei italiani dispersi