Sisma nelle Filippine, magnitudo attribuita per sbaglio alle Marche

Redazione Web

15 giugno 2017, ore 12:14

Il dato è comparso per sbaglio mezz’ora sul sito dell’Ingv, poi è stato corretto

Per un errore di sistema avvenuto in automatico, intorno alle 5 di questa mattina, al terremoto di magnitudo 1.6 con epicentro nei pressi di Pieve Torina (Macerata) è stata associata la magnitudo 5.1 di un terremoto avvenuto nelle Filippine. "Il problema e' stato prontamente corretto", hanno dichiarato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Secondo quanto è stato ricostruito l’errore è stato dovuto a una sovrapposizione temporale dei due dati relativi ai terremoti avvenuti in Italia e nelle Filippine. Il sistema, su cui era stato caricato un aggiornamento, ha associato la magnitudo del sisma delle Filippine a quello registrato a Pieve Torina. Il dato sbagliato è rimasto in evidenza sul sito per una mezz’ora, poi è stato cancellato. Il terremoto non è stato avvertito dalla popolazione e non ha causato danni.

