SkySport: via alla nuova stagione 2026, con oltre 1.800 ore di sfide live, speciali e interviste ai top drivers, ma soprattutto tante emozioni

In programma le principali competizioni internazionali, tra cui Formula 1, MotoGP e Superbike, raccontate con dirette, approfondimenti, rubriche e contenuti speciali per tutta la stagione. Ieri siamo stati alla presentazione della nuova stagione a Milano, allo Sky Campus, e vi raccontiamo le principali novità.





Nuova stagione globale tra circuiti e campionati

Racconto editoriale continuo e tecnologia avanzata

Il calendario motorsport 2026 durerà 11 mesi e attraverserà cinque continenti. La Formula 1 scatterà l’8 marzo a Melbourne con 24 gare totali e il tradizionale finale il 6 dicembre, ad Abu Dhabi, mentre la tappa italiana sarà il 6 settembre a Monza. La stagione introduce nuove regole tecniche, monoposto inedite e l’ingresso di nuovi costruttori che amplieranno la griglia di partenza. Parallelamente, il motomondiale partirà il 1° marzo in Thailandia con 22 Gran Premi e il ritorno del GP del Brasile dopo 22 anni. Oltre alle serie principali saranno trasmessi numerosi campionati internazionali tra auto e moto, su asfalto e sterrato.La copertura sarà quotidiana, dentro e fuori dalla pista, dai circuiti di tutto il mondo con telecronache, analisi tecniche, studi pre e post gara e rubriche dedicate, tra cui la neonata “Techno”, dedicata all’analisi della tecnica motociclistica. L’esperienza televisiva sarà arricchita da funzioni interattive, canali multipli di regia e strumenti di analisi tecnologica per approfondire strategie, prestazioni e dati in tempo reale. Programmi di approfondimento, speciali e contenuti on demand accompagneranno ogni weekend di gara, insieme a interviste esclusive ai protagonisti attuali, ma anche alle leggende delle corse.

Protagonisti, storie e contenuti speciali

La stagione MotoGP si apre con la caccia al decimo titolo mondiale di Marc Marquez, mentre tra gli speciali figurano l’intervista al giovane pilota Kimi Antonelli e programmi dedicati a figure simbolo come Enzo Ferrari. Spazio anche a documentari, tra cui quello sulla Dakar 2026, e a rubriche tecniche e narrative pensate per raccontare non solo le gare, ma anche i retroscena, le storie personali e il lato umano dei protagonisti dei motori nell’ottica della dichiarazione d’intenti pronunciata proprio nel corso della serata di ieri, da Guido Meda, di “divertirsi”, così da arrivare al più ampio pubblico possibile come ha anche sottolineato in diretta, ai nostri microfoni, su RTL 102.5 .

Il ritorno di Carlo Vanzini

Nel corso della serata, spazio anche a un emozionante videomessaggio da parte di Carlo Vanzini che, dimesso dall’ospedale proprio nelle recenti ore e dopo aver dichiarato di essere “uscito dai box”, ha confermato il suo ritorno ai microfoni, sottolineando la voglia di ricominciare con un’entusiasmante stagione. Rinnovata anche la partnership con noi di RTL102.5. Vanzini, infatti, commenterà tutte le griglie di partenza della F1 in diretta, nel fine settimana, e si dedicherà al commento delle gare, come di consueto, il lunedì mattina.







