Sofia Goggia a RTL 102.5, vinco con tanti punti di vantaggio. Prossimo obiettivo gara di super G di domani

Sofia Goggia commenta la quarta coppa del Mondo di discesa libera collegandosi con RTL 102.5 dalla seggiovia, dopo la gara di Kvitfjell, in Norvegia. E dice: “Che freddo. Sono molto contenta di questa quarta coppa di specialità. Tanta roba. Su otto gare disputate in discesa in questa stagione ne ho vinte cinque, in una sono caduta il peggior risultato è stato due volte seconda. Sono molto contenta, la vinco con tanti punti di vantaggio.

Sofia parla della discesa di oggi "Non sono così soddisfatta della gara odierna che è stata condizionata dal meteo soprattutto del vento che andava e veniva. Anche se non mi prendo scuse devo dire di non aver preso delle folate di vento pazzesche. Sono stata abbastanza fortunata, anche se non sono riuscita a essere morbida come in prova. Ero un po’ meno sciolta”, dice a RTL 102.5. “Il prossimo obiettivo gara di super G di domani, dove non sono riuscita a esprimermi ai massimi livelli”, commenta Sofia Goggia.