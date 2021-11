Sofia Goggia ai microfoni di Rtl 102.5, mi sono ripresa dall'infortunio, lavoro per la prossima stagione

“Lavoriamo in ottica della prossima stagione, mi sono ripresa bene dall’infortunio di fine gennaio, sto facendo dei test, e mi sto concentrando sulla tecnica. Sono molto contenta di aver vinto il premio perché è il secondo globo che ho ottenuto nella mia carriera. I premi li tengo a casa in una nicchia in libreria e anche sopra l’enorme libraria che ho. Da mercoledì sarò a Livigno, dove troverò condizioni invernali, e cerchiamo di restare lì finché le condizioni non saranno ottimali. Oltre allo sci sono appassionata dell’ hibike e mi è sempre piaciuto molto leggere e per il resto vita tranquilla”. Così la campionessa italiana Sofia Goggia, intervenuta ai microfoni di Rtl 102.5 oggi pomeriggio.





Quattro anni di successi ed infortuni

Sofia Goggia ai XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018, sua prima presenza olimpica, vince la medaglia d'oro nella discesa libera. In Coppa del Mondo nello stesso anno centra 3 vittorie, 4 secondi posti e 2 terzi posti. Con questi risultati si aggiudica la Coppa del mondo di discesa libera, vinta con 3 punti di vantaggio su Lindsey Vonn. Nell'ottobre 2018 si frattura il malleolo peroneale ed è costretta a saltare la prima parte della stagione. Tornata alle gare il 26 gennaio 2019 a Garmisch-Partenkirchen, centra subito due podi in Coppa del Mondo. Ai successivi Mondiali di Åre ha vinto la medaglia d'argento nel supergigante. Anche l'annata 2019-2020 è segnata da un infortunio. Il 9 febbraio 2020 la bergamasca rimedia infatti una frattura scomposta del radio sinistro cadendo nel supergigante di Garmisch-Partenkirchen. Un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro, subito il 31 gennaio scorso mentre percorreva una pista turistica di Garmisch-Partenkirchen, l'ha costretta a fermarsi per infortunio anche nella stagione 2020-2021, che le ha impedito di partecipare ai Mondiali di Cortina d'Ampezzo; si è comunque aggiudicata la sua seconda Coppa del Mondo di discesa libera con 70 punti di margine sulla svizzera Corinne Suter.