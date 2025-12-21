Sofia Goggia torna alla vittoria, la bergamasca conquista il Super G in Val d'Isere

Sofia Goggia torna alla vittoria, la bergamasca conquista il Super G in Val d'Isere

Sofia Goggia torna alla vittoria, la bergamasca conquista il Super G in Val d'Isere Photo Credit: ANSA

Paolo Pacchioni

21 dicembre 2025, ore 12:23

Grande prova della portacolori di RTL 102.5, che si è riscattata dopo l'errore di ieri in discesa libera. Terzo posto per Lindsey Vonn. Ai piedi del podio l'azzurra Elena Curtoni, quarta

GRANDE RISCATTO

Aveva tanta voglia di riscatto dopo il deludente ottavo posto nella discesa libera della Val d’Isere, in Francia. Oggi su quella stessa neve, Sofia Goggia ha messo il turbo e in Super G ha ottenuto una vittoria chiara, netta, senza discussioni. E’ il primo successo della bergamasca in questa stagione, l’appuntamento con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si avvicina e il suo stato di forma sembra in crescita. Per la portacolori di RTL 102.5 è questa la ventisettesima vittoria in una gara di coppa del mondo, e per la sessantacinquesima volta è salita sul podio.

GARA SENZA STORIA

E’ stata una gara senza storia: Sofia Goggia, partita con il pettorale numero sei, è andata forte dall’inizio alla fine, una sciata all’attacco ma senza prendere rischi, con gli sci fatti filare benissimo. Linsedy Vonn, amica e rivale storica, questa volta non ha potuto nulla e la quarantunenne statunitense si è dovuta accontentare della terza posizione. Al secondo posto si è piazzata la neozelandese Alice Robinson. Ai piedi del podio un’altra azzurra: Elena Curtoni quarta dopo una bella prestazione. Da segnalare anche il tredicesimo posto di Roberta Milesi, la sedicesima di Laura Pirovano, mentre Sara Allemand ha concluso con il venticinquesimo tempo.

LA GIOIA DI SOFIA

Soddisfatta Sofia Goggia, queste le sue dichiarazioni subito dopo la vittoria: “Sono contenta, portiamoci a casa questa vittoria anche se nella parte alta non sono stata perfetta. Forse mi ha aiutato un po’ di vento, sono contenta per aver lasciato alle spalle l’errore di ieri, che mi è costato caro. Ieri ho pianto un'ora dopo la sconfitta, ho buttato via una occasione d'oro. Il dolore di oggi del resto è la benzina del domani. Le rivali forti come la Vonn costringono tutte ad alzare sempre il livello". Contenta della sua prova anche Elena Curtoni, un po’ rammaricata per un podio sfumato per pochi centesimi.


Argomenti

FISI
sci
Sofia Goggia
Val d'Isere

Gli ultimi articoli di Paolo Pacchioni

Mostra tutti
  • 19 milioni di italiani in viaggio per le feste di Natale e Capodanno; tra le mete preferite vince la montagna

    19 milioni di italiani in viaggio per le feste di Natale e Capodanno; tra le mete preferite vince la montagna

  • Barista accoltellato davanti al locale dove lavorava a Sarezzo: arrestato un moldavo, che ha confessato il delitto

    Barista accoltellato davanti al locale dove lavorava a Sarezzo: arrestato un moldavo, che ha confessato il delitto

  • Tra campionato e Supercoppa, l'Inter si gode il primato, Milan Napoli e Bologna cercheranno riscatto in Arabia

    Tra campionato e Supercoppa, l'Inter si gode il primato, Milan Napoli e Bologna cercheranno riscatto in Arabia

  • Serie A, il Napoli batte la Juve con la doppietta di Hojlund, partenopei di nuovo in vetta

    Serie A, il Napoli batte la Juve con la doppietta di Hojlund, partenopei di nuovo in vetta

  • "Libano, rialzati". Questo l'appello del Papa durante la messa a Beirut

    "Libano, rialzati". Questo l'appello del Papa durante la messa a Beirut

  • Serie A, il Napoli vince a Roma e raggiunge il Milan in vetta; e la doppietta di Lautaro rilancia l'Inter

    Serie A, il Napoli vince a Roma e raggiunge il Milan in vetta; e la doppietta di Lautaro rilancia l'Inter

  • L’Italia vince la coppa Davis per il terzo anno consecutivo, battuta la Spagna

    L’Italia vince la coppa Davis per il terzo anno consecutivo, battuta la Spagna

  • La Spagna in finale di Coppa Davis, battuta la Germania; domani la sfida all’Italia

    La Spagna in finale di Coppa Davis, battuta la Germania; domani la sfida all’Italia

  • Italia in finale di Coppa Davis, grande impresa di Flavio Cobolli

    Italia in finale di Coppa Davis, grande impresa di Flavio Cobolli

  • Coppa Davis, l’Italia parte bene, eliminata l’Austria

    Coppa Davis, l’Italia parte bene, eliminata l’Austria

Tra campionato e Supercoppa, l'Inter si gode il primato, Milan Napoli e Bologna cercheranno riscatto in Arabia

Tra campionato e Supercoppa, l'Inter si gode il primato, Milan Napoli e Bologna cercheranno riscatto in Arabia

Nell'ambito del concorso "una capolista alla settimana" ora è il turno dei nerazzurri. I partenopei - tra Champions e serie A- hanno già perso sette volte, i rossoneri fanno fatica contro le squadre non di vertice. I rossoblu battuti dalla Juventus

Coppa Davis, l’Italia parte bene, eliminata l’Austria

Coppa Davis, l’Italia parte bene, eliminata l’Austria

Decisivi i successi nei singolari di Berrettini e Cobolli. Ora in semifinale c’è il Belgio

Coppa Davis, un amore di punto. Bologna offre l’arena della Virtus al tennis

Coppa Davis, un amore di punto. Bologna offre l’arena della Virtus al tennis

Alla Fiera del capoluogo emiliano un viavai di appassionati piccoli e grandi, tra gli stand, i chioschi e i campi per gli allenamenti sui quali si avvicendano i tennisti in erba