Sofia Goggia torna alla vittoria, la bergamasca conquista il Super G in Val d'Isere

GRANDE RISCATTO

Aveva tanta voglia di riscatto dopo il deludente ottavo posto nella discesa libera della Val d’Isere, in Francia. Oggi su quella stessa neve, Sofia Goggia ha messo il turbo e in Super G ha ottenuto una vittoria chiara, netta, senza discussioni. E’ il primo successo della bergamasca in questa stagione, l’appuntamento con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si avvicina e il suo stato di forma sembra in crescita. Per la portacolori di RTL 102.5 è questa la ventisettesima vittoria in una gara di coppa del mondo, e per la sessantacinquesima volta è salita sul podio.

GARA SENZA STORIA

E’ stata una gara senza storia: Sofia Goggia, partita con il pettorale numero sei, è andata forte dall’inizio alla fine, una sciata all’attacco ma senza prendere rischi, con gli sci fatti filare benissimo. Linsedy Vonn, amica e rivale storica, questa volta non ha potuto nulla e la quarantunenne statunitense si è dovuta accontentare della terza posizione. Al secondo posto si è piazzata la neozelandese Alice Robinson. Ai piedi del podio un’altra azzurra: Elena Curtoni quarta dopo una bella prestazione. Da segnalare anche il tredicesimo posto di Roberta Milesi, la sedicesima di Laura Pirovano, mentre Sara Allemand ha concluso con il venticinquesimo tempo.

LA GIOIA DI SOFIA

Soddisfatta Sofia Goggia, queste le sue dichiarazioni subito dopo la vittoria: “Sono contenta, portiamoci a casa questa vittoria anche se nella parte alta non sono stata perfetta. Forse mi ha aiutato un po’ di vento, sono contenta per aver lasciato alle spalle l’errore di ieri, che mi è costato caro. Ieri ho pianto un'ora dopo la sconfitta, ho buttato via una occasione d'oro. Il dolore di oggi del resto è la benzina del domani. Le rivali forti come la Vonn costringono tutte ad alzare sempre il livello". Contenta della sua prova anche Elena Curtoni, un po’ rammaricata per un podio sfumato per pochi centesimi.



