Sono 15,4 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio, lo rivela una ricerca di Coldiretti

Sono 15,4 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio, con un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, spinti dal caldo torrido con temperature oltre i 40 gradi e dalla voglia di dimenticarsi, almeno per qualche giorno, dell'inflazione, del caro bollette e delle preoccupazioni legate agli effetti della guerra in Ucraina . E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixè, citata dall'AdnKronos, nel primo week end di questo mese che segna tradizionalmente, in Italia, l'inizio delle grandi partenze, su cui pesa, quest'anno, l'aumento dei prezzi dei carburanti.





Vacanze soprattutto in Italia

Le vacanze di quest'anno registrano una netta preferenza sulle mete nazionali , ha precisato Coldiretti, con la voglia di riscoprire le bellezze del nostro Paese o di ritornare in posti già conosciuti dove ci si è trovati bene negli anni precedenti e si è più tranquilli rispetto ad ambiente, servizi e persone. Il 23% degli italiani, quasi 1 su 4 tra coloro che viaggiano, invece, ha deciso di trascorrere le ferie all'estero, nonostante i timori legati alla guerra in Ucraina.





Meta preferita è il mare

Come spesso accade, in particolare in estate, è il mare a fare la parte del leone con luglio che, segna un aumento delle prenotazioni , e l'incremento dei prezzi per alloggio, vitto, ombrelloni e lettini , più sostanzioso poi nel mese di agosto . I vacanzieri, però, apprezzano anche le città d'arte. Tengono bene, inoltre, campagna, montagna e il cosiddetto turismo enogastronomico, con ben il 92% delle produzioni tipiche nazionali che nasce nei comuni italiani con meno di cinquemila abitanti. Molto gettonati, secondo Terranostra Campagna Amica, i 25mila agriturismi presenti nella nostra penisola.