"Sono diventata mamma da pochissimo per la seconda volta”: Rosa Perrotta sogna il ritorno in Tv

Social, ma anche cartoni animati e "Ninna nanna": la vita di Rosa Perrotta, influencer da 1,7 milioni di followers, è sicuramente cambiata negli ultimi anni. L'amore va a gonfie vele (la storia con Pietro Tartaglione riserva sempre belle sorprese), ma il mondo della tv continua ad affascinarla. "Per adesso non ci sono grandi progetti, ho avuto qualche proposta e voglio pensarci bene", racconta in collegamento con Trends & Celebrities - il programma che va in onda dalle 13 alle 15 con Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto. "Nessun reality, state tranquilli", dice nel corso del lungo collegamento. Insomma, Rosa non sarà una delle protagoniste del Grande Fratello vip. Il suo sogno resta legato ad un programma sul mondo delle donne e delle mamme. "Mi piacerebbe davvero tanto raccontare le giornate di tantissime di loro che fanno sacrifici enormi", continua a raccontare.





LA STORIA D'AMORE TRA PIETRO TARTAGLIONE E ROSA PERROTTA

Pochi giorni fa, esattamente, il 9 novembre è nato Mario Achille (secondo figlio di Rosa e Pietro)."Sono grata alla vita per avermi dato la possibilità di guardare, per la seconda volta, la felicità dritta negli occhi, i tuoi occhietti appena aperti neri e curiosi”, aveva scritto l’ex tronista. Per lei non sono mancati momenti difficili, ma poi è arrivato il sereno. Per fortuna. La più grande gioia resta legata all'arrivo del secondo figlio dopo Domenico Ethan (che è nato nel 2019).



FAMIGLIA ALLARGATA E LA NUOVA CASA

Pacchi e trasloco. La nuova vita di Rosa Perrotta è scandita anche dalla nuova casa, suo nido d’amore insieme a Tartaglione. I followers – Rosa dice di conoscerli tutti – hanno seguito ogni istante del trasloco scandito da Instagram Stories e dirette. Un modo per rompere la monotonia, visto che i primi mesi di gravidanza non sono stati affatto semplici. “Le prime settimane sono state veramente molto dure…”, aveva raccontato l'ex tronsita sui social condividendo ogni momento della giornata. Poi è arrivata anche una nuova casa: bella, nuova, spaziosa. Tutto è cambiato.





L'ARRIVO DEL NATALE

Sicuramente l'arrivo del Natale resta uno dei momenti più attesi anche per Rosa e Pietro. "Andremo dalle nostre famiglie", racconta la Perrotta a RTL 102.5 News. "Siamo originari di Caserta e Salerno e solitamente in occasione del Natale torniamo dai nostri genitori. Quest'anno, poi, c'è un nuovo arrivo ed il clima sarà ancora più bello".