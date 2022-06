"Sono diventato imprenditore senza accorgemene": la nuova vita di Antonino Spinalbese

Antonino è un papà modello. Vive solo per Luna Marie, nata dalla storia lampo con Belen Rodriguez : un amore, ormai, archiviato definitivamente. Lui, nel corso della diretta in radiovisione non ne parla. Ma racconta qualche delusione avuta nel corso della vita: " Se dovessi quantificarle sarebbero tante, sia da amici, sia da fidanzate. A un certo punto della tua vita, però, devi farti delle domande e capire chi mettere realmente vicino a te. Sono stato anche usato dalle persone, ma io sono un menefreghista nato: riesco a farmi scivolare le cose di dosso ”.

“ Sono divenuto un imprenditore senza accorgermene, ho prodotto anche una linea di costumi da uomo che uscirà nei prossimi giorni. Sto ultimando gli shooting fotografici nelle Cinque Terre. Ho la fortuna di avere delle persone che mi seguono sul lato amministrativo, altrimenti io farei dei danni ”, racconta Antonino . All'orizzonte ci sono molti impegni lavorativi: una linea di costumi da uomo (che sta per lanciare) e poi, come sempre, la sua agenzia di talent.

Antonino Spinalbese torna in radiovisione su RTL 102.5 News , nel corso di Trends & Celebrities con Francesco Fredella e Manila Nazzaro . Stavolta, l'ex di Belen Rodriguez commenta l'indiscrezione che circola in Rete: il Grande Fratello vip potrebbe essere dietro l'angolo. Accetterà la proposta di Alfonso Signorini ? “ Io concorrente al GF Vip? Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella Casa, ma io scappo. Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Sicuramente, se dovessi entrare, rimarrei quello che vedete adesso. Chi vivrà vedrà, la popolarità mi preoccupa ”, risponde. Senza mezzi termini.

LA CARRIERA DA PARRUCCHIERE

Forbici e pettine sempre in borsa, Spinalbese - adesso solo per diletto - continua a fare il parrucchiere. "Non avrei il tempo di farlo come professione, con tutti gli impegni lavorativi che ho”, puntualizza nella chiacchierata in radiovisione su RTL 102.5 News. Poi scherza: "Prima o poi anche a voi farò un taglio". E Manila risponde: "A me il colore...". Sarà fatto. Parole di Antonino Spinalbese.