Sophia Loren oggi a Firenze per ricevere le chiavi della città e inaugurare il "suo" ristorante

Oggi il Comune di Firenze consegnerà a Sophia Loren, icona del cinema italiano. le Chiavi della città, onorificenza attribuita ai grandi personaggi che hanno dato lustro alle arti. La cerimonia si svolgerà alle 13 nel Cortile di Michelozzo di Palazzo Vecchio, alla presenza del sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella. La diva è attesa nella città d’arte anche per l’inaugurazione di un ristorante che porta il suo nome. Il locale denominato “Sophia Loren - Original italian food', è il primo di una catena dedicata alla celebre attrice, nato grazie al consenso e la collaborazione della splendida diva partenopea. Alle 13,30, l’artista, due volte Premio Oscar, presenzierà al taglio del nastro.





Sophia Loren inaugura a Firenze il ristorante con il suo brand

"Questa nuova avventura è la naturale evoluzione del mio modo di affrontare la vita con curiosità ed entusiasmo. Per me vivere vuol dire fare nuove esperienze, appassionarmi, sperimentare, lavorare a nuovi progetti perché tutto questo è un pretesto per rimettermi in gioco, per continuare ad imparare. Quando mi è stato proposto di partecipare a questo progetto non ho avuto dubbi perché questo ristorante racchiude in sè alcune delle cose che più amo: la cucina italiana, i momenti di convivialità ad essa legati e poi diversi dei miei personaggi sono in qualche modo legati alla cucina". Questo il commento della divina Sophia, alla vigilia dell'arrivo a Firenze. La catena di ristornati punta a una grande espansione a livello internazionale, con locali anche a Dubai, Miami, Hong Kong e Shanghai.





Accogliente e sofisticato il ristorante dedicato dell'icona del cinema

Il locale è caratterizzato da ampie vetrate che affacciano sul portico prospiciente via de' Brunelleschi. Con i suoi 270 coperti, "Sophia Loren - Original Italian Food" offre un servizio di ristorazione, bar, caffetteria, pasticceria e cocktail&wine bar. Immancabile la pizza con l'ampio banco in marmo dedicato alla preparazione. Le pizze nel menù sono firmate da Francesco Martucci, miglior pizzaiolo d'Italia 2020 con il locale "I Masanielli" di Caserta. Chi avrà la possibilità di cenare in questo ristorante potrà ripercorrere la carriera di Sophia, grazie alle tante immagini che decorano le pareti, una selezione delle migliaia di foto scattate dall'artista.