Spagna attacco con machete in due Chiese, un sacrestano ucciso e 4 persone ferite

Ha seminato il terrore nella comunità di religiosi e di fedeli. L'uomo armato di machete protagonista di più aggressioni ad Algeciras (Spagna) è entrato sia nella chiesa di San Isidro, il cui parroco è rimasto ferito, sia in quella di Nuestra Senora de La Palma: la persona deceduta era il sacrestano di questa seconda chiesa. Una delle linee di indagine seguite dalle autorità per l'attacco con machete in Spagna è quella di un possibile attacco terroristico. Lo riferiscono fonti giudiziarie alle agenzie di stampa Efe ed Europa Press. L’autore, un cittadino di origini marocchine, è stato fermato.

RESPONSABILE ATTACCHI A CHIESE, E' UN 25ENNE MAROCCHINO

E' un 25enne di origine marocchina il presunto responsabile degli attacchi a due chiese di Algeciras, nel sud della Spagna, nei quali una persona è morta ed altre quattro sono rimaste ferite. A quanto si apprende si tratterebbe di Yassine Kansar, arrestato dalla polizia spagnola.