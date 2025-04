Sparatoria Napoli, catturato presunto responsabile

Nell'agguato di venerdì scorso in Piazza Nazionale è rimasta ferita la piccola Noemi ed un uomo, obiettivo del killer

È stato catturato il presunto responsabile dell'agguato avvenuto venerdì scorso a Napoli, nel quale sono stati feriti la piccola Noemi ed un uomo, Salvatore Nurcaro, vero obiettivo del killer in Piazza Nazionale. Un incontro si terrà stamattina in Procura. Insieme ad Armando Del Re, l'uomo accusato di aver sparato, è stato bloccato un altro uomo, il fratello, che avrebbe fatto da complice e che ora è stato portato in questo momento nella caserma dei Carabinieri 'Pastrengo' di Napoli. Alcune centinaia di persone hanno partecipato ieri ad una veglia di preghiera all'esterno dell'ospedale pediatrico Santobono, dove è ricoverata la piccola Noemi rimasta gravemente ferita nella sparatoria avvenuta venerdì scorso in Piazza Nazionale a Napoli. L'iniziativa è stata organizzata dalle associazioni dei fedeli della Madonna dell'Arco che, oltre agli striscioni di incoraggiamento alla bambina, hanno portato gli stendardi utilizzati nelle processioni dei 'fujenti'. In seguito si è svolta una breve processione con una fiaccolata e una preghiera collettiva. "Per quanto riguarda Noemi si può fare una cosa in più: pregare, prima di andare a letto e quando ci si sveglia". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Sui cancelli del nosocomio sono state decine i messaggi, i giocattoli e i disegni; tra di essi anche un kimono lasciato da Marco Maddaloni, judoka del Rione Scampia, con la scritta “Noemi, Napoli non è questa, ti aspettiamo a Scampia, Marco Maddaloni”.

Argomenti

arresto napoli sparatoria

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti