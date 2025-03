Spazio, Cina si prepara a visitare un asteroide e una cometa

La Cina espande i suoi piani di esplorazione spaziale, dopo il primo atterraggio sull'altra faccia della Luna. Si prepara a visitare un asteroide e una cometa con una missione robotica prevista per il 2022. La notizia è stata diffusa dall'agenzia di stampa statale cinese Xinhua. Il programma, che è ancora in discussione, prevede una missione di circa 10 anni basata su una sonda che visiterà, studierà e raccoglierà campioni dal piccolo asteroide vicino alla Terra 2016 HO3, noto anche come Kamo'oalewa. Quindi, la sonda tornerà in prossimità del nostro pianeta e libererà una capsula destinata a riportare i campioni a Terra. Dopo la consegna, la sonda continuerà il suo viaggio con l'aiuto della gravità di Terra e Marte, arriverà nella fascia principale di asteroidi e si avvicinerà alla cometa 133P. Lo scopo è raccogliere informazioni per comprendere meglio composizione, struttura, orbita, rotazione, forma e dimensione del corpo celeste. Anche il Giappone sta esplorando un asteroide, con la missione Hayabusa2 in orbita attorno a Ryugu. La missione ha già catturato campioni di materiali dal sasso cosmico che dovrebbe riportare a Terra verso la fine del 2020.

