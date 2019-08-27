Spazio, Soyuz con 'robot-cosmonauta' attracca all'Iss

27 agosto 2019, ore 10:00
Nel weekend era fallito il primo tentativo di aggancio
La navetta Soyuz MS-14 con a bordo il "robot-cosmonauta" russo Fyodor è riuscita ad attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) alle 5.08 italiane di oggi. Il 24 agosto un primo tentativo di aggancio era fallito, probabilmente per un problema nel sistema automatizzato di aggancio Kurs. Il robot Fyodor, gioiello dell'intelligenza artificiale 'Made in Russia', sarà utilizzato per alcuni esperimenti a bordo dell'Iss e a occuparsene sarà il cosmonauta russo Aleksandr Skvortsov.
