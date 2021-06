Spiraglio di luce dai dati Istat su Industria, + 1,6% su mese - +38,1% su anno. Unc, tornati a livelli pre-crisi. Codacons, solo un rimbalzo tecnico dopo il lockdown

A marzo il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, registra un aumento congiunturale dell'1,6%, risultante da una crescita su entrambi i mercati (+2,0% interno e 0,6% estero). Corretto per gli effetti di calendario, il fatturato totale, nel confronto annuo, cresce in termini tendenziali del 38,1%. L'Istat spiega nel suo report che su base mensile si tratta del "quarto incremento consecutivo", mentre "nel confronto tendenziale, i risultati molto positivi derivano dal livello eccezionalmente basso" del marzo 2020, quando il Paese era "in piena emergenza sanitaria".

QUALI INDUSTRIE CRESCONO

Guardando ai dati congiunturali rispetto a febbraio, con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, risultano in crescita del 3% i beni strumentali, ovvero quelli utilizzati per la produzione di altri beni (macchine, mezzi di trasporto ecc.). Crescono del 2,3% anche quelli intermedi, che includono, tra gli altri, la fabbricazione di prodotti chimici, la fabbricazione di metalli e prodotti in metallo, la fabbricazione di apparecchi elettrici, l'industria del legno, la fabbricazione di tessuti, e cresce, con la stessa percentuale, l'energia, mentre i beni di consumo registrano un calo dello 0,8%. Su base annua invece si registrano marcati incrementi tendenziali per tutti i settori: +62,9% i beni strumentali, +35,7% i beni intermedi, +34,8% l'energia e +21,3% i beni di consumo. Nel comparto manufatturiero, solo per l'industria farmaceutica si registra una variazione negativa su base annuale (-6,9%). I settori che registrano la crescita tendenziale maggiore sono quelli dei mezzi di trasporto (+128,4%) e della metallurgia (+58,0%).