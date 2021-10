Sport invernali: inizia la nuova stagione, segui tutte le gare con RTL 102.5

La campionessa olimpica Sofia Goggia sarà anche quest’anno testimonial di RTL 102.5: grazie al digitale la fuoriclasse si collegherà con RTL 102.5 per raccontare, oltre ai dettagli tecnici, tutte le emozioni e le speranze che la accompagneranno nella prossima stagione, in vista delle gare future, delle Olimpiadi e delle competizioni che coinvolgeranno anche i suoi compagni di squadra.

La partnership tra RTL 102.5 e la FIS I, ormai consolidata da tempo, testimonia ancora una volta la passione per lo sport della radio più ascoltata d’Italia e la volontà di raccontare ai milioni di ascoltatori i grandi eventi.

RTL 102.5, la radiovisione più ascoltata d’Italia, da sempre appassionata di sport invernali, sarà radio partner della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali): nel corso della stagione 2021/2022 , RTL 102.5 seguirà tutte le discipline con collegamenti, rubriche ed interviste agli atleti più prestigiosi e vincenti delle diverse specialità. RTL 102.5 tiferà per la Federazione anche durante le emozionanti giornate delle Olimpiadi invernali, che si terranno in Cina dal 4 al 20 febbraio 2022.

TUTTI I PROTAGONISTI AI MICROFONI DI RTL 102.5

Nel corso di tutta la stagione, i protagonisti di ciascuna disciplina sportiva saranno ai microfoni di RTL 102.5 per raccontarne tutti i segreti. Nel corso di una rubrica fissa, in onda ogni domenica mattina all’interno di Non Stop News, gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno conoscere le modalità di svolgimento delle gare, i calendari e tutte le curiosità di ciascuna specialità.





GLI APPUNTAMENTI DA SEGUIRE OGNI SETTIMANA

Inoltre il palinsesto di RTL 102.5 sarà arricchito dalle pillole FISI NEWS: un appuntamento settimanale, ogni giovedì, a cura della Federazione Italiana Sport Invernali, per essere sempre aggiornati sulle gare già disputate, sui risultati e sulle competizioni dei giorni successivi.

Il marchio di RTL 102.5, inoltre, comparirà sulle divise di tutti gli atleti di ciascuna disciplina invernale, accompagnandoli così nelle competizioni e vivendo con loro la gara da protagonista.