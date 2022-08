Spunta l’indiscrezione bomba: Noemi Bocchi sarebbe incinta

L’indiscrezione lanciata dal Corriere della sera fa parlare tutti i siti: la nuova fiamma di Francesco Totti, Noemi Bocchi, potrebbe essere incinta. Condizionale d’obbligo in questi casi, visto che non ci sono prove e tutto potrebbe essere smentito in poche ore. Il gossip dell’estate diventa rovente, infuocato. Per la giovane modella-influencer, che ha una certa somiglianza con Ilary Blasi, sarebbe il terzo figlio in arrivo dopo gli altri due nati dalla relazione con Mario Caucci, imprenditore.

TOTTI E NOEMI SEMPRE PIÙ’ VICINI? I RUMORS SULLA VACANZA AL CIRCEO

E sembra che Totti, ormai, sia sempre più presente nella casa di Noemi. I due, stando alle ultime indiscrezioni, si troverebbero a Sabaudia (dove il Pupone possiede una mega villa con ogni tipo di confort). Ma alcuni insider sostengono che la nuova coppia si sia incontrata a bordo di una lussuosa barca al largo del Circeo. Tante, forse troppe, indiscrezioni sul loro conto. Per Totti, Ilary e Noemi si tratta di un’estate all’insegna delle copertine. La notizia della fine del matrimonio è stata lanciata prima da Dagospia e poi dal settimanale Chi, diretto dal Alfonso Signorini, che ha “pizzicato” Totti di notte mentre andava a casa di Noemi. Che finimondo, direbbe Myss Keta. E’ successo proprio un finimondo dopo quelle foto. La Blasi, invece, dopo una vacanza di Tanzania ha deciso di lasciare la Capitale per andare al fresco sulle Dolomiti. Nessuna intervista ufficiale, religioso silenzio da parte di entrambi che qualche settimana fa hanno affidato il loro addio ad una nota ufficiale.