Sri Lanka, bufera su Obama e Clinton, non parlano di cristiani

Nel condannare su Twitter gli attacchi hanno usato il termine adoratori della Pasqua

Barack Obama e Hillary Clinton sono nella bufera a causa delle espressioni usate nel condannare su Twitter gli attacchi in Sri Lanka. Hanno usato infatti il termine “adoratori della Pasqua” invece di parlare direttamente di “cristiani”. Per questo motivo la rete li sta sommergendo di critiche. "Cosa diavolo è un adoratore della Pasqua? Un termine per evitare di usare la parola cristiani", si legge in un tweet. "Hey Hillary Clinton e Barack Obama gli adoratori della Pasqua a cui vi riferite sono chiamati cristiani. Si tratta di qualche sillaba in più rispetto a musulmani ma scommetto che riuscite a pronunciarla" è un altro commento.

