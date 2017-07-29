Sri Lanka, coppia di elefanti "nuotatori" salvati in mare

29 luglio 2017, ore 07:00 , agg. alle 10:51
I due animali sono stati individuati lontani un km dalla riva
Quando i soccorritori sono arrivati, i due elefanti erano in grande difficoltà nel tenere le loro proboscidi fuori dall'acqua. E' successo in Sri Lanka. Un episodio simile era successo solo due settimane prima, con le operazioni di salvataggio che sono durate dodici ore. Entrambi gli interventi sono riusciti alla perfezione, con gli animali che tornati sulla terra ferma non hanno mostrato ferite o difficoltà fisiche.
