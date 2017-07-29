Sri Lanka, coppia di elefanti nuotatori salvati in mare

Sri Lanka, coppia di elefanti "nuotatori" salvati in mare

Sri Lanka, coppia di elefanti "nuotatori" salvati in mare

Redazione Web

29 luglio 2017, ore 07:00 , agg. alle 10:51

I due animali sono stati individuati lontani un km dalla riva

Quando i soccorritori sono arrivati, i due elefanti erano in grande difficoltà nel tenere le loro proboscidi fuori dall'acqua. E' successo in Sri Lanka. Un episodio simile era successo solo due settimane prima, con le operazioni di salvataggio che sono durate dodici ore. Entrambi gli interventi sono riusciti alla perfezione, con gli animali che tornati sulla terra ferma non hanno mostrato ferite o difficoltà fisiche.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Milano: alla stazione centrale inseguimento e rissa per un cellulare rubato, in fin di vita il ladro

    Milano: alla stazione centrale inseguimento e rissa per un cellulare rubato, in fin di vita il ladro

  • NASCE BIANCO VENTURES, CHE TRASFORMERÀ SEI IDEE IN STARTUP IN CORSA VERSO UN MERCATO DEL LUSSO DA 418,9 MILIARDI

    NASCE BIANCO VENTURES, CHE TRASFORMERÀ SEI IDEE IN STARTUP IN CORSA VERSO UN MERCATO DEL LUSSO DA 418,9 MILIARDI

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale di Oktagon Roma

    RTL 102.5 è la radio ufficiale di Oktagon Roma

  • Da E.T. a Alien, a New York retrospettiva di Carlo Rambaldi. Un maestro delle creature fantastiche, ma non solo

    Da E.T. a Alien, a New York retrospettiva di Carlo Rambaldi. Un maestro delle creature fantastiche, ma non solo

  • Gli amori di Ornella Vanoni da Giorgio Strehler a Gino Paoli

    Gli amori di Ornella Vanoni da Giorgio Strehler a Gino Paoli

  • Ornella Vanoni: i funerali lunedì pomeriggio a Milano, da domani la camera ardente al Piccolo, il teatro di Giorgio Strehler, suo grande amore e maestro d'arte

    Ornella Vanoni: i funerali lunedì pomeriggio a Milano, da domani la camera ardente al Piccolo, il teatro di Giorgio Strehler, suo grande amore e maestro d'arte

  • Il mondo dello spettacolo piange Ornella Vanoni, tanti i messaggi di cordoglio

    Il mondo dello spettacolo piange Ornella Vanoni, tanti i messaggi di cordoglio

  • Addio Ornella Vanoni, "non sto bene" aveva raccontato. Prosegue il fiume di omaggi

    Addio Ornella Vanoni, "non sto bene" aveva raccontato. Prosegue il fiume di omaggi

  • E’ Morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

    E’ Morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

  • Allontanati i bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, portati in una struttura protetta

    Allontanati i bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, portati in una struttura protetta

Instagram: alcuni contenuti vietati agli under 13. Cosa cambia nel mondo dei social

Instagram: alcuni contenuti vietati agli under 13. Cosa cambia nel mondo dei social

Si tratta di una grande novità introdotta gradualmente in America, Regno Unito, Australia e Canada. Le parole di Meta Italia diffuse oggi

Concerto straordinario nel Duomo di Milano per i 25 anni della Fondazione Francesca Rava: tra le ospiti, Arisa e Paola Turci

Concerto straordinario nel Duomo di Milano per i 25 anni della Fondazione Francesca Rava: tra le ospiti, Arisa e Paola Turci

Da 25 anni la Fondazione Francesca Rava realizza progetti umanitari nelle aree di crisi, da Haiti a Gaza. Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione: "Stasera nel concerto al Duomo di Milano, si compone un mosaico d'amore"

Addio a Stefano Benni: ironico, graffiante e satirico, scrittore di Bar Sport (e tanto tanto altro)

Addio a Stefano Benni: ironico, graffiante e satirico, scrittore di Bar Sport (e tanto tanto altro)

Morto a 78 anni, dopo una lunga malattia. Il figlio: "Ricordatelo, leggendo i suoi racconti ad alta voce"