Sri Lanka, coppia di elefanti "nuotatori" salvati in mare

Quando i soccorritori sono arrivati, i due elefanti erano in grande difficoltà nel tenere le loro proboscidi fuori dall'acqua. E' successo in Sri Lanka. Un episodio simile era successo solo due settimane prima, con le operazioni di salvataggio che sono durate dodici ore. Entrambi gli interventi sono riusciti alla perfezione, con gli animali che tornati sulla terra ferma non hanno mostrato ferite o difficoltà fisiche.