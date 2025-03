Sri Lanka, sale a 321 il bilancio delle vittime, oggi lutto nazionale

Per la strage di Pasqua sono state arrestate 40 persone ritenute responsabili delle esplosioni

E' salito a 321 morti il bilancio delle vittime degli attacchi esplosivi del giorno Pasqua contro chiese e hotel in Sri Lanka, rende noto oggi la polizia. Circa 521 i feriti. Sono 40 le persone arrestate, tra cui anche l'autista di un furgone che sarebbe stato usato dai kamikaze e il proprietario di una casa dove alcuni di loro avrebbero vissuto. E’ stata proclamata oggi la giornata di lutto nazionale in tutto il Paese, dove sono stati osservati tre minuti di silenzio in memoria delle vittime. Intanto, hanno cominciato a svolgersi i primi funerali.

