Stalking, vittima scappa in auto e investe il suo ex: "Mi torturava"

La donna aggredita con un coltello ha tentato la fuga in auto e lo ha travolto accidentalmente

Si erano lasciati ma lui non lo aveva accettato e aveva cominciato a molestare la sua ex, che l’aveva anche denunciato per stalking. L’epilogo stamattina quando, dopo essere stata minacciata e aggredita con un coltello dall’uomo, 44enne di nazionalità albanese, la donna è scappata in macchina e nella fuga lo ha travolto accidentalmente. E’ accaduto a Villongo, in provincia di Bergamo. Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, la quarantatreenne, impiegata alla biblioteca comunale, si e’ ritrovata l’uomo appostato fuori all’ufficio che, all’ennesimo rifiuto, ha cominciato a rincorrerla, brandendo un coltello. A quel punto la donna è salita in macchina per evitarlo e lo ha travolto. L’uomo è caduto a terra e a causa delle ferite riportate nell’investimento è morto poco dopo.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti