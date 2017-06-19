Stalking, vittima scappa in auto e investe il suo ex, Mi torturava

Stalking, vittima scappa in auto e investe il suo ex: "Mi torturava"

Stalking, vittima scappa in auto e investe il suo ex: "Mi torturava"

Redazione Web

19 giugno 2017, ore 14:23

La donna aggredita con un coltello ha tentato la fuga in auto e lo ha travolto accidentalmente

Si erano lasciati ma lui non lo aveva accettato e aveva cominciato a molestare la sua ex, che l’aveva anche denunciato per stalking. L’epilogo stamattina quando, dopo essere stata minacciata e aggredita con un coltello dall’uomo, 44enne di nazionalità albanese, la donna è scappata in macchina e nella fuga lo ha travolto accidentalmente. E’ accaduto a Villongo, in provincia di Bergamo. Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, la quarantatreenne, impiegata alla biblioteca comunale, si e’ ritrovata l’uomo appostato fuori all’ufficio che, all’ennesimo rifiuto, ha cominciato a rincorrerla, brandendo un coltello. A quel punto la donna è salita in macchina per evitarlo e lo ha travolto. L’uomo è caduto a terra e a causa delle ferite riportate nell’investimento è morto poco dopo.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Seconda telefonata tra Trump e Zelensky nell’arco di due giorni, al centro del colloquio la difesa aerea di Kiev

    Seconda telefonata tra Trump e Zelensky nell’arco di due giorni, al centro del colloquio la difesa aerea di Kiev

  • Palermo, Paolo Taormina ucciso nel cuore della movida. Confessa un 28enne

    Palermo, Paolo Taormina ucciso nel cuore della movida. Confessa un 28enne

  • E' morta Diane Keaton, aveva 79 anni

    E' morta Diane Keaton, aveva 79 anni

  • Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

    Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

  • Milano, incendio nella notte in una palazzina di Cornaredo, tre i morti

    Milano, incendio nella notte in una palazzina di Cornaredo, tre i morti

  • Macron incarica di nuovo Lecornu, ha carta bianca, il premier: 'Chiuderò questa crisi

    Macron incarica di nuovo Lecornu, ha carta bianca, il premier: 'Chiuderò questa crisi

  • Scatta la tregua, l'esercito israeliano arretra, migliaia verso Gaza City, lunedì Trump in Israele, poi vertice in Egitto

    Scatta la tregua, l'esercito israeliano arretra, migliaia verso Gaza City, lunedì Trump in Israele, poi vertice in Egitto

  • Fabrizio Moro torna live nel 2026 con il tour "NON HO PAURA DI NIENTE"

    Fabrizio Moro torna live nel 2026 con il tour "NON HO PAURA DI NIENTE"

  • Frah Quintale a RTL 102.5: “Ci sono dei pezzi nell’album, per cui andava fatto un feat: Colapesce, Joan Thiele e Tony Boy sono presenti nel disco”

    Frah Quintale a RTL 102.5: “Ci sono dei pezzi nell’album, per cui andava fatto un feat: Colapesce, Joan Thiele e Tony Boy sono presenti nel disco”

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Mr. Nobody” di Coez, “Niente da dire” di Levante, "Stay (If You Wanna Dance)" di Myles Smith, “Semplicemente” di Sarah Toscano e Mida e “The Fate of Ophelia” di Taylor

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Mr. Nobody” di Coez, “Niente da dire” di Levante, "Stay (If You Wanna Dance)" di Myles Smith, “Semplicemente” di Sarah Toscano e Mida e “The Fate of Ophelia” di Taylor Swift

Milano: fotografo 74enne morto davanti al suo studio, non si esclude nessuna ipotesi, anche l'omicidio

Milano: fotografo 74enne morto davanti al suo studio, non si esclude nessuna ipotesi, anche l'omicidio

Maurizio Rebuzzini, è morto ieri sera dopo essere stato ritrovato ieri sera nella zona della stazione centrale a Milano da suo figlio, con una ferita alla gola

Un pugliese di 34 anni suicida, era stato maltrattato dalla moglie egiziana conosciuta a Sharm El Sheik

Un pugliese di 34 anni suicida, era stato maltrattato dalla moglie egiziana conosciuta a Sharm El Sheik

La procura di Bari ha chiesto la condanna a quattro anni di reclusione per la donna per maltrattamenti aggravati, escludendo però l'aggravante della morte

Formentera: Luisa Asteggiano, la 45enne di Bra, trovata morta in casa non è stata uccisa, libero il compagno

Formentera: Luisa Asteggiano, la 45enne di Bra, trovata morta in casa non è stata uccisa, libero il compagno

Ivan Sauna, il compagno 51enne di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni ritrovata senza vita in casa, domenica, è stato scarcerato, lo riferiscono i legali dell'uomo. La donna è morta per cause naturali