Stanno per iniziare i mondiali, l'Italia esclusa prova a pensare al futuro, amichevole in Albania con giovani protagonisti

Ma sì, cosa ci importa del mondiale? Ieri abbiamo vinto l’amichevole in Albania. Ci resta giusto l’ironia per cercare di metabolizzare la mancata partecipazione degli azzurri a Qatar 2022. In queste ore le altre grandi nazionali stanno raggiungendo Doha, con il loro carico di speranze e adrenalina; prendono confidenza con il clima e con i campi di allenamenti, discutono delle imminenti partite. E l’Italia resta a guardare. Detto questo ora è giusto smettere di piangersi addosso e lavorare per il futuro. Lo ha fatto Roberto Mancini, ieri a Tirana.





CONSOLAZIONE CHE NON CONSOLA

Sul 3-1 azzurro spiccano la doppietta del giovane Vincenzo Grifo e soprattutto l’esordio del giovanissimo Simone Pafundi, che ha debuttato in nazionale a 16 anni e 247 giorni. E’ il più giovane esordiente azzurro dal 1970 ad oggi, gioca nelle giovanili dell’Udinese e non ha mai militato in serie A. Ma Roberto Mancini è particolarmente bravo nell’andare a cercare promesse, per esempio portò in nazionale Zaniolo quando ancora non aveva giocato nemmeno un minuto nel massimo campionato. Ieri a Tirana Albania subito avanti con un colpo di testa vincente di Ismaili , ma la reazione dell’Italia è stata immediata ed efficace: nel giro di pochi minuti sono arrivati il pareggio di Di Lorenzo e il sorpasso di Grifo, che si è ripetuto anche nella ripresa. Domenica l’Italia giocherà un’altra amichevole, a Vienna con l’Austria. Malinconicamente ripensiamo alla sfida andata in scena a Wembley, gli ottavi di finale dell’Europeo poi vinto dall’Italia.