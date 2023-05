Stasera la finale di Coppa Italia, nel frattempo la Juve riflette sul proprio futuro

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

All’Olimpico di Roma si disputerà la partita che decreterà il vincitore della coppa nazionale. Le due squadre che si sfideranno vivono un buon momento dopo aver ipotecato la qualificazione in finale per le rispettive coppe europee, la Champions League per l’Inter e la Conference League per la Fiorentina. Si attende una partita molto combattuta, con l’Olimpico che ha fatto registrate il tutto esaurito, con oltre 60mila tifosi.





Aria di festa, ma non per tutti

Se Inter e Fiorentina si trovano in un finale di stagione più che soddisfacente, lo stesso non si può dire per la Juventus di Massimiliano Allegri che si trova ad affrontare uno dei momenti più critici della sua storia recente. La squadra bianconera, da qualche mese a questa parte, non riesce ad uscire da un vortice di delusioni sia calcistiche che extra campo. La settimana scorsa, la squadra di Torino, si è vista eliminata dall'Europa League in semifinale e penalizzata di 10 punti nel giro di tre giorni, passando dal secondo al settimo posto in classifica in un attimo. La sentenza e la successiva penalizzazione nei confronti della Juve sono stati causati in seguito all'inchiesta sulle plusvalenze fittizie effettuate dalla squadra bianconera negli anni passati. Si discute molto sui modi con il quale la squadra è stata penalizzata. Prima si è vista sottrarre 15 punti per poi riottenerli dopo il ricorso, in seguito è arrivata la decisione di penalizzarla nuovamente, ma questa volta con 10 punti. Tutto questo è successo a campionato in corso stravolgendo continuamente la classifica, con l’ultima penalizzazione che è arrivata a soli 15 minuti dal fischio d’inizio della partita persa dalla Juventus contro l’Empoli.