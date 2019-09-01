Stati Uniti, nuova sparatoria in Texas, 5 morti e 21 feriti

Il killer è un ragazzo bianco sui 30 anni, è stato ucciso dalla polizia

Un uomo apre il fuoco a caso da un veicolo in movimento fra le cittadine di Midland e Odessa dopo essere fuggito a un normale controllo stradale. Pesante il bilancio: cinque morti e almeno 21 feriti, fra i quali ci sarebbe anche un bimbo di 17 mesi raggiunto in pieno viso da un colpo di arma da fuoco. Il killer, un uomo bianco sui 30 anni, è stato ucciso nel parcheggio di un cinema di Odessa dopo uno scontro armato con gli agenti di polizia. Al momento non sono chiari i dettagli di questa strage. Non si conoscono le motivazioni che hanno spinto il giovane ad aprire il fuoco. Sarebbe stato l’unico ad agire. Gli agenti escludono complici, anche se indagini sono in corso. Il Killer era fuggito al controllo stradale con la sua vettura color oro ed avrebbe successivamente sequestrato un furgone per la consegna della posta. Il presidente Trump è stato aggiornato su quanto accaduto in Texas. La nuova sparatoria è destinata ad alimentare il dibattito sulle armi negli Stati Uniti.

