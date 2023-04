Stefano De Martino a RTL 102.5 News: "Lo scudetto del Napoli? Festeggeremo al Bar Stella"

Arriverà il 21 giugno nelle sale italiane “Elemental”, il nuovo lungometraggio originale Disney e Pixar che porta il pubblico in un luogo straordinario chiamato Element City dove gli elementi - aria, terra, acqua e fuoco - vivono e lavorano. Nella versione italiana del film, Stefano De Martino presta la propria voce a Wade, un attento ed empatico ventenne di acqua che non ha paura di mostrare le proprie emozioni, che sono difficili da non notare. «Sono in sala doppiaggio, il 21 giungo esce nelle sale un nuovo film Disney Pixar che si intitola ‘Elemental’, doppio uno dei due protagonisti. È un cartone animato dove ogni personaggio è un elemento diverso. Interpreto Wade, questo elemento acquatico, ci sono scene d’azione dove piange e urla, è molto interessante», racconta Stefano De Martino.

Inoltre, Stefano De Martino è tornato su Rai Due con la terza edizione del suo programma “Bar Stella”. «In ‘ Bar Stella’ rievochiamo l’atmosfera di Renzo Arbore. Sto cercando di costruire la mia cifra, la reference di Renzo è quella che più mi sta comoda, quel tipo di televisione situazionale e un po’ jazz. È un po’ come avere una band, l’importante è avere una buona base di talenti, poi piano piano si suona insieme», dichiara De Martino.

E sull’imminente scudetto del Napoli, Stefano De Martino afferma: «Saremo in onda nel periodo dello scudetto, sicuramente organizzeremo una festa all’interno del Bar Stella. Prima ero al telefono con Pino Perris, il direttore della band, stiamo pensando di fare un mega mix con i cori e le canzoni storiche del Napoli, da Maradona ad oggi. A Napoli si respira questa aria di festa, è molto bello».