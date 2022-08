Stop all’augurio “in bocca al lupo…”. La crociata lessico-animalista bandisce anche Cappuccetto rosso

Quante volte abbiamo pronunciato quell’augurio? O ce lo siamo sentiti fare prima di un esame o di un colloquio di lavoro. In bocca al lupo! E la risposta “Crepi!” che solo da poco, in parte è stata declinata in “Viva il lupo!” proprio per sottolineare una distanza dal senso figurato della prima che l’AIDAA, l’associazione italiana difesa animali e ambiente, definisce un istigazione al maltrattamento di un animale tanto fiero, che in Italia è specie protetta dal 1971. La battaglia non risparmia le favole, Cappuccetto Rosso? Infama i lupi.

LA CAMPAGNA LESSICALE DI AIDAA

L’Associazione, come detto, si scaglia "contro l'uso e l'abuso di termini offensivi nei confronti degli animali ritenendoli "una sorta di malcostume se non in alcuni casi addirittura istigazione al maltrattamento". Tra le battaglie dell'associazione sulle distorsioni lessicali, anche quella che ebbe come target Vittorio Sgarbi, reo di aver usato impropriamente la parola 'capra'. Ora è la volta del lupo. "Basta usare termini come 'crepi il lupo' o 'il lupo cattivo' - scrivono in una nota gli animalisti di Aidaa- nel primo caso, è la risposta che ancora va per la maggiore quando si fa un buon augurio. E' vero che in questo caso è stata la sensibilità stessa della gente che in molti casi ha sostituito il termine orribile 'crepi il lupo' con 'viva il lupo'. Ma è ora anche di superare la terminologia che inculca nei bambini l'idea che il lupo sia un animale cattivo".