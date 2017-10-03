Strage di Las Vegas, Miley Cyrus e Adam Sandler cantano No Freedom

Redazione Web

03 ottobre 2017, ore 09:02

Hanno voluto dedicare la canzone di Dido alle vittime del terrore

Miley Cyrus e Adam Sandler hanno voluto dedicare alle vittime del terrore di Las Vegas una performance speciale. "Questa mattina ci siamo svegliati con la notizia di un’altra sparatoria senza senso, questa volta a Las Vegas. Di fronte alle tragedie e agli atti di terrore, sentiamo il bisogno di ricordare che il bene esiste ancora in questo mondo. Siamo qui per intrattenervi questa sera ed è quello che stiamo per fare" così Jimmy Fallon, il conduttore di The Tonight Show ha aperto la puntata. Miley, sul suo profilo Twitter, ha voluto ringraziare Adam: "Non c’è amore senza libertà… Non c’è libertà senza amore. Grazie mille ad Adam Sandler per esser venuto questa sera per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita e cantare un testo che credo sia così importante in questo momento".

