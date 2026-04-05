Strage di migranti nel Mediterraneo. Un'ottantina i dispersi in mare, 32 i sopravvissuti, due i morti

Strage di migranti nel Mediterraneo. Un'ottantina i dispersi in mare, 32 i sopravvissuti, due i morti

Strage di migranti nel Mediterraneo. Un'ottantina i dispersi in mare, 32 i sopravvissuti, due i morti Photo Credit: Foto: Ansa/ GuardiaCostiera

Redazione Web

05 aprile 2026, ore 13:53

Erano salpati da Tripoli, in Libia, quando l'imbarcazione si è rovesciata e i profughi sono rimasti in acqua per diverso tempo prima di essere intercettati e soccorsi

I numeri dell’ennesimo naufragio nel Mediterraneo sono quelli di una nuova strage: un’ottantina i migranti che sono dispersi in mare dopo che la loro imbarcazione di legno si è capovolta nelle acque Sar Libiche. Le foto aeree, scattate nel momento in cui è stato dato l'allarme, hanno ripreso il naufragio. Davanti ai soccorritori della guardia costiera e agli equipaggi di due navi a vela uno scenario agghiacciante, una quindicina di persone erano aggrappate allo scafo, diverse altre si tenevano a galla in mare. Alla fine i 32 sopravvissuti hanno raccontato che erano partiti dalla Libia in 110. I militari hanno recuperato anche due cadaveri. Tutti sono stati portati a Lampedusa. Una 'Pasqua di dolore nel Mediterraneo' sottolinea Save the Children, aggiungendo che solo quest'anno le vittime sono già più di 800, tra loro ci sono anche molti bambini, e che senza vie sicure verso l’Europa, in mare, continueremo a perdere vite.


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