Strage di migranti nel Mediterraneo. Un'ottantina i dispersi in mare, 32 i sopravvissuti, due i morti

I numeri dell’ennesimo naufragio nel Mediterraneo sono quelli di una nuova strage: un’ottantina i migranti che sono dispersi in mare dopo che la loro imbarcazione di legno si è capovolta nelle acque Sar Libiche. Le foto aeree, scattate nel momento in cui è stato dato l'allarme, hanno ripreso il naufragio. Davanti ai soccorritori della guardia costiera e agli equipaggi di due navi a vela uno scenario agghiacciante, una quindicina di persone erano aggrappate allo scafo, diverse altre si tenevano a galla in mare. Alla fine i 32 sopravvissuti hanno raccontato che erano partiti dalla Libia in 110. I militari hanno recuperato anche due cadaveri. Tutti sono stati portati a Lampedusa. Una 'Pasqua di dolore nel Mediterraneo' sottolinea Save the Children, aggiungendo che solo quest'anno le vittime sono già più di 800, tra loro ci sono anche molti bambini, e che senza vie sicure verso l’Europa, in mare, continueremo a perdere vite.