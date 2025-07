Stress da caldo per le mucche, produzione di latte -10%

Il clima ideale per le mucche è tra i 22 e i 24 gradi, oltre questo limite mangiano poco, bevono molto e producono meno latte

Mangiano poco, bevono il doppio dei periodi normali, ossia 140 litri al giorno contro i 70 litri, e producono il 10% circa di latte in meno. Sono questi gli effetti che sta provocando l'ondata di caldo sulle mucche stressate per le alte temperature di questi giorni. A lanciare l'allarme è la Coldiretti sugli effetti dell'innalzamento della colonna di mercurio oltre i 40 gradi, evidenziando le difficoltà maggiori nella pianura padana dove si concentrano gli allevamenti per la produzione di latte destinato ai più grandi formaggi italiani Dop, dal Grana Padano al Parmigiano Reggiano. Se per gli animali domestici come cani e gatti è importante garantire sempre l'acqua e fare in modo che stiano sempre al riparo dal sole e in luoghi ben areati, per le mucche, sottolinea la Coldiretti, il clima ideale è tra i 22 e i 24 gradi, oltre questo limite mangiano poco, bevono molto e producono meno latte. In loro soccorso sono già scattate le contromisure anti afa nelle stalle, dove gli abbeveratoi lavorano a pieno ritmo perché ogni singolo animale è arrivato a bere con le alte temperature di questi giorni fino a 140 litri di acqua al giorno, contro i 70 dei periodi più freschi. In funzione anche ventilatori e doccette refrigeranti per aiutare a sopportare meglio la calura.

Argomenti

caldo latte mucche stress

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti