Stromboli, tre nuove eruzioni nella notte, nessun danno

Redazione Web

30 agosto 2019, ore 00:25

Tanto spavento, secondo la protezione civile regionale nessun danno e situazione sotto controllo

Nuove tensioni, e paura sull’isola di Stromboli La prima esplosione intorno alle 22:45 sullo Stromboli, e' stata seguita circa venti minuti dopo da una seconda replica di intensita' inferiore e da una terza, intorno alle 23:30, simile alla prima. L'eruzione sta provocando una colata lavica che scende lungo la sciara del fuoco, il canale sul versante occidentale del vulcano dal quale il fiume di fuoco raggiunge il mare. Il chiarore provocato dalla colata e' visibile anche a distanza di diversi chilometri. La pioggia di cenere e altro materiale lavico si e' invece conclusa dopo alcuni minuti dall'esplosione. Secondo la sala operativa della Protezione Civile regionale, che si e' messa in contatto con il sindaco e con le forze dell'ordine dopo le esplosioni sullo Stromboli, al momento non si segnalano danni. La situazione viene definita "sotto controllo".

