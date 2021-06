Sudafrica, parto record, mamma dà alla luce dieci gemelli

Dando alla luce dieci bambini, una donna sudafricana ha stabilito il nuovo record mondiale per un parto gemellare . La madre è una 37enne della provincia del Gauteng. I bambini sono nati all'ospedale di Pretoria e, secondo quanto riferiscono i media locali, stanno bene. Battuto il record precedente, stabilito in Marocco un mese fa dove una donna aveva partorito nove gemelli.





Il nuovo record

I dieci gemelli sono nati in un ospedale di Pretoria con un parto cesareo, dopo 29 settimane di gestazione, con quasi tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale della gravidanza. Si tratta di sette maschi e tre femmine . I genitori avevano già due figli, anche loro gemelli, di sei anni. Dunque questa famiglia sudafricana da record adesso è composta da madre, padre e dodici bambini. La mamma aveva dichiarato al Pretoria News che la sua gravidanza era naturale e di non essersi sottoposta ad alcun trattamento per la fertilità. Il marito, disoccupato, ha raccontato che all'inizio di quest'anno i medici avevano previsto, in base agli esami prenatali, l'arrivo di sei gemelli. Con l'avanzare della gravidanza, gli accertamenti avevano evidenziato che la moglie portava in grembo otto bambini. Infine, la sorpresa, con il parto e l'arrivo di ben dieci bambini. "All'inizio è stato uno shock - ha dichiarato il padre dei gemelli ai giornali - ma mi sono sentito un prescelto da Dio per questo miracolo". Con questo parto, la coppia sudafricana ha dunque stabilito il nuovo record per un parto gemellare che, da poche settimane, apparteneva ad una donna marocchina, madre di nove gemelli.





Sempre più gemelli nel mondo