Suite 102.5 Prime Time Live, il sindaco Sboarina in diretta questa mattina su RTL 102.5: "La stagione partirà il 19 giugno e avrà un altissimo livello artistico"

Stasera a partire dalle 21.00 lo spettacolo della Suite 102.5 Prime Time Live, dedicato all’Arena Opera Festival 2021, vedrà l’incredibile esibizione del soprano Maria Josè Siri, il tenore Carlo Ventre, il baritono Damiano Salerno e la pianista Patrizia Quarta che canteranno le più grandi opere liriche: Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Aida, Nabucco, La Traviata e Turandot.

“È una stagione che abbiamo voluto fare a tutti costi già a febbraio quando ancora non si sapeva se si sarebbero potuti fare gli eventi e con che capienza e abbiamo fatto una grande battaglia e ad oggi l’Arena è l’unico spazio che può contenere 6000 persone. C’è un grande livello artistico che dal 19 di giugno si sviluppa per tutta l’estate, e ci saranno due grandi innovazioni: una grande tecnologia fatta di led, che difficilmente si è vista nel contesto di un’opera lirica nel teatro più grande del mondo, e poi il fatto di aver collaborato con le più grandi istituzioni culturali italiane collegando ogni singola opera ad una grande istituzione culturale”. Queste le parole del sindaco di Verona Federico Sboarina intervenuto questa mattina in diretta ai microfoni di RTL 102.5, per raccontare la serata dedicata a ‘l’Arena Opera Festival 2021’.





L’evento Covid Free del Power Hits Estate

“Siamo partiti da un presupposto, che era una sperimentazione, adesso stiamo lavorando insieme al ministero e con l’Istituto Superiore di Sanità puntando al sold out, i vaccini stanno galoppando, penso che ci siano tutte le condizioni perché al Power Hits Estate ci sia una capienza assoluta dell’Arena e in assoluta sicurezza”.

“L’anno scorso lo spettacolo senza pubblico è stato straordinario, in quel contesto, ma proprio perché rimanga la straordinarietà dell’anno scorso, l’Arena quest’anno deve essere piena”.