Suite 102.5 Prime Time Live, la musica live in diretta su RTL 102.5, la Prima Radiovisione Italiana. Lunedì 31 il finale di stagione

Lunedì 31 maggio sarà il finale di stagione della Suite 102.5 PRIME TIME LIVE, una produzione originale RTL 102.5: a partire dal 5 ottobre, puntata d’esordio del programma, tutti i lunedì sera la grande musica live è stata protagonista in diretta in radiovisione solo su RTL 102.5. La SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE, condotta da Gigio D’Ambrosio, ha ospitato nei suoi studi di Milano i grandi artisti della musica italiana che si sono esibiti in un live esclusivo per RTL 102.5.





Il gran finale lunedì a partire dalle 21.00, sarà dedicato all’Arena Opera Festival 2021 e vedrà l’incredibile esibizione del soprano Josè Maria Siri, il tenore Carlo Ventre, il baritono Damiano Salerno e la pianista Patrizia Quarta che canteranno le più grandi opere liriche: Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Aida, Nabucco, La Traviata e Turandot.





La SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE è stato un grande successo lungo 8 mesi: 33 puntate, 38 artisti, 33 ore di musica, 234 canzoni suonate e 495 fan che si sono collegati per interagire con i loro artisti preferiti durante le serate e durante le 17 ore di meet&greet previsto al termine dell’esibizione e condotto da Laura Ghislandi e Paola Di Benedetto.





Il grande successo della SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE è anche sui social dove l’hashtag #SUITE1025 è andato in tendenza su Twitter durante i live, con migliaia di interazioni. Per ogni artista, copertura dell'evento in diretta, ma anche il racconto anche del backstage con contenuti all digital.





Gli artisti della Suite 102.5 Prime Time Live

Moltissimi gli artisti che si sono susseguiti sul palco della SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE:Biagio Antonacci, J-Ax, Guè Pequeno, i Tiromancino, i Pinguini Tattici Nucleari, Fedez, i Negramaro, Elodie, Gaia, Gazzelle, Mahmood, Zucchero, Cristina D'Avena, e da X Factor Blind, Casadilego e i Melancholia, Manuel Agnelli feat. Rodrigo D’Erasmo, Samuel, Elisa, The Kolors, Emma, Ornella Vanoni, Rkomi ed Ernia, Francesca Michielin, i Måneskin, Francesco Renga, Irama, Annalisa, Noemi, Alessandra Amoroso, Piero Pelù, Francesco Gabbani, Colapesce e Dimartino, Max Gazzè e gli artisti di ‘Arena di Verona – Opera Festival 2021’ che hanno concluso la prima stagione della SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE.