Suite 102.5 Prime Time Live: lunedì 17 maggio in diretta il live di Colapesce e Dimartino

L’immancabile appuntamento con la grande musica live su RTL 102.5 tona lunedì 17 maggio con Colapesce e Dimartino che si esibiranno in una versione live speciale in esclusiva per RTL 102.5 proponendo i loro brani e il pezzo ‘Musica Leggerissima’ con cui hanno partecipato al Festival di Sanremo 2021.

Ogni lunedì sera dalle 21.00 la “SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE” è in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e ospita nei suoi studi di Milano, i grandi artisti della musica italiana che si esibiscono live in un’atmosfera intima.

La coppia di cantautori Colapesce e Dimartino confermano il successo avuto nella scorsa edizione del Festival di Sanremo su tutte le classifiche di vendita, in radio e sul web e “Musica leggerissima” conquista, primo tra i brani sanremesi, il Doppio Disco Di Platino. Per celebrare la certificazione, Colapesce e Dimartino pubblicano una straordinaria collaborazione internazionale con il producer e dj italo/francese Cerrone che ha realizzato una versione inedita del brano “Musica leggerissima”.

La “SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE” ha finora ospitato moltissimi artisti della musica italiana: Biagio Antonacci, J-Ax, Guè Pequeno, i Tiromancino, i Pinguini Tattici Nucleari, Fedez, i Negramaro, Elodie, Gaia, Gazzelle, Mahmood, Zucchero e da X Factor Blind, Casadilego e i Melancholia, Manuel Agnelli feat. Rodrigo D’Erasmo, Samuel, Elisa, The Kolors, Emma, Ornella Vanoni, Rkomi ed Ernia, Francesca Michielin, i Måneskin e Francesco Renga, Irama, Annalisa, Noemi, Alessandra Amoroso e Piero Pelù.

In studio, a condurre la “SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE”, Gigio D’Ambrosio che dialogherà con COLAPESCE e DIMARTINO e modererà l'interazione con i fan che interverranno in diretta. Si alterneranno così momenti di grande musica e curiosità. Lo show sarà trasmesso in Radiovisione su RTL 102.5 (Canale 36 DTT e 736 di Sky) e in streaming su rtl.it.

Al termine del live COLAPESCE e DIMARTINO raggiungeranno nella “Social Room” Paola Di Benedetto, top influencer, e Laura Ghislandi, per continuare a chiacchierare con i fan in collegamento per un meet&greet esclusivo via zoom. Anche questo momento di chiacchiere, curiosità e confronti dove l'artista incontra virtualmente il suo pubblico, è trasmesso su RTL 102.5 in diretta streaming sul sito rtl.it e sull’app.