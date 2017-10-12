Sull’Europa arriva Ophelia, da tempesta a uragano di categoria 1

Lunedì forse su Portogallo, Spagna e Irlanda, soffia con venti fino a 135km/h

Il nome gentile non tragga in inganno, perché stiamo parlando di un uragano di categoria 1, secondo la classificazione del Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti. E con i suoi venti fino a 135 km/h sta puntando verso l’Europa alla velocità di circa 5 km all'ora. Si trova nella parte sud-occidentale delle isole Azzorre, a ovest del Portogallo. E per lunedì se non cambierà direzione potrebbe arrivare sul Portogallo appunto, la Spagna e poi l’Irlanda. Ophelia si è rafforzata sull’Atlantico e invece di seguire il consueto percorso verso i Caraibi ha deviato e si è spostata verso nord-ovest e verso l’Europa. Si tratta della decima tempesta consecutiva della stagione che raggiunge la forza dell'uragano nell'Oceano Atlantico quest'anno

